I nuovi auricolari di Beats perfetti per lo sport e per il tempo libero.

Auricolari Beats by Dr Dre: Beats Studio Buds, Powerbeats e Powerbeats Pro sono il must-have del vostro workout grazie a un suono potente e bilanciato, un comfort garantito da design ergonomici e a una resistenza a schizzi d’acqua e al sudore per affrontare anche i training più duri e le condizioni atmosferiche meno favorevoli.

Auricolari Beats by Dr Dre: Beats Studio Buds

Con i Beats Studio Buds, auricolari wireless compatti dal design leggero di soli 5gr ognuno, tutto l’essenziale sarà sempre a portata di mano. Sono resistenti all’acqua e al sudore e hanno un’autonomia fino a 8 ore di ascolto (con due ricariche aggiuntive fino a 24 ore di ascolto combinato) per il massimo comfort.

Gli Studio Buds sono dotati sia di cancellazione attiva del rumore (ANC), per concentrarsi completamente nella sessione di training, sia della modalità Trasparenza, per restare a contatto con l’ambiente circostante, e offrono una qualità audio impeccabile e una piattaforma acustica interamente personalizzata.

Il suono potente e bilanciato è reso possibile dal driver proprietario a doppia membrana da 8,2 mm e l’acustica a doppia camera degli auricolari permette una separazione stereo eccezionale e distorsione armonica minima nella curva di frequenza, così da non perdere neanche una nota.

Sono dotati di rating di grado IPX41 e, per la prima volta, abbinamento con un tocco sia per utenti iOS4 che Android5, per il massimo della comodità. Beats Studio Buds sono disponibili nei colori: Nero, Bianco e Rosso.

Auricolari Beats by Dr Dre: Powerbeats

Powerbeats, auricolari wireless ad alte prestazioni dotati di cavo tondo dal design essenziale, progettato per ridurre al minimo l’attrito quando si indossano o si appoggiano sul collo, garantiscono il massimo comfort ergonomico, stabilità e un’esperienza di ascolto di qualità.

Gli auricolari sono dotati di microfoni beamforming e di un accelerometro vocale e di movimento per il rilevamento della voce e l’eliminazione dei rumori di fondo. Inoltre potrete condividere l’ascolto della vostra playlist preferita attraverso la funzione Condivisione e ascoltare contemporaneamente sui Powerbeats e su un altro paio di cuffie o auricolari Beats, o sugli AirPods, la stessa canzone. I Powerbeats sono disponibili nei colori: Bianco, Nero e Rosso.

Auricolari Beats by Dr Dre: Powerbeats Pro

Powerbeats Pro, auricolari wireless resistenti ad acqua e sudore con un design ergonomico e supporti auricolari regolabili e personalizzabili con diverse misure per il massimo comfort e sostegno durante lo sport.

Dotati di un audio potente e bilanciato in grado di offrire un suono puro, nitido e con una gamma dinamica impeccabile, hanno controlli per il volume e la riproduzione posizionati su entrambi gli auricolari. I sensori rilevano all’istante quando vengono indossati, in questo modo la musica partirà appena si inizia l’allenamento. Anche l’assistente vocale è sempre pronto a ogni richiesta: basterà dire “Ehi Siri”.

I Powerbeats Pro sono disponibili nei colori: Bianco avorio, Blu navy, Blu ghiaccio, Rosa nuvola, Rosso magma, Nero.

