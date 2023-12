I migliori regali tecnologici 2023: con l’avvicinarsi delle festività natalizie, la ricerca del regalo perfetto si intensifica. Per gli appassionati di tecnologia, questo è il momento ideale per sorprendere con gadget all’avanguardia che combinano utilità e divertimento. Che si tratti di dispositivi smart per la casa, accessori hi-tech per il benessere personale, o l’ultima novità in termini di intrattenimento digitale, i regali tech sono sempre più popolari.

Ecco quindi una guida ai migliori regali tech da considerare per questo Natale, perfetti per deliziare chiunque ami la tecnologia e l’innovazione.

I migliori regali tecnologici 2023: il cavo di ricarica Anker per iPhone 15

Tra i grandi oggetti del desiderio c’è ovviamente l’iPhone 15. A differenza di tutti i suoi predecessori, il nuovo iPhone 15 ha una porta USB-C (standard sulla maggior parte dei computer portatili moderni e su tutti i telefoni Android), invece della porta Lightning di Apple, quindi un buon regalo per i possessori del nuovo iPhone 15 sono i cavi di ricarica.

Il set Anker è perfetto anche se la persona a cui lo regalate non possiedono l’ultimo iPhone. Anker supporta infatti la maggior parte dei telefoni Android e i moderni computer portatili. Garantisce velocità di ricarica fino a 100 W per tutti i tuoi dispositivi USB-C.

Disponibile su Amazon con spedizione gratuita.

Il tre ppiede per iPhone by Moft

Questo supporto è ottimo per registrare video a mani libere o per effettuare chiamate FaceTime, ma è anche uno strumento eccellente per guardare TikToks mentre si è seduti alla scrivania. Non aiuterà i vostri amici a ridurre il tempo trascorso davanti allo schermo, ma darà alle loro mani una piacevole pausa.

Disponibile su Amazon con spedizione gratuita.

Google Pixel Fold

Per gli appassionati di smartphone come non regalare il nuovo Google Pixel Fold, il primo telefono pieghevole di Google, che permette di passare dalla modalità telefono a quella tablet. Disponibile in due varianti di memoria, 256GB e 512GB, entrambe dotate di 12GB di RAM, il Pixel Fold è progettato per garantire prestazioni fluide e rapide, anche per gli utenti più esigenti.

Disponibile (super scontato – 32%) su Amazon con spedizione gratuita.

Samsung Galaxy Z Flip5

A differenza del Pixel Fold, questo telefono ha un design a conchiglia che si ripiega proprio come un classico telefonodei primi anni 2000. Ha un piccolo schermo esterno per sbirciare le notifiche, l’ora e alcuni altri widget personalizzabili, e uno schermo interno delle dimensioni di uno smartphone normale.

Disponibile (super scontato – 31%) su Amazon con spedizione gratuita.

Se l’ottimizzazione della qualità del suono è superiore alla piattaforma, gli ultimi auricolari wireless di Sony sono un’ottima opzione. Sono usciti a luglio e hanno una cancellazione del rumore e una qualità del suono eccellenti. Chris Welch, recensore di The Verge, afferma che sono notevolmente più comodi dei loro predecessori.

Jabra Elite 10 auricolari bluetooth

Questi sono gli ultimi nati in casa Jabra e sono gli auricolari perfetti per gli allenamenti e le gite in bicicletta. Il sistema della cancellazione attiva del rumore ibrida adattiva filtra i rumori di fondo. Sono inoltre dotati della modalità HearThrough per sentire ciò che vi circonda – 6 microfoni per chiamate chiare ovunque

Disponibile (super scontato – 17%) su Amazon con spedizione gratuita.

