Ballano sull’ala di un Boeing per farsi video selfie: polemica su equipaggio Swiss

Non è stata decisamente una bella idea, quella di alcuni dei membri dell’equipaggio di un volo Swiss, che si sono fatti una serie di selfie sull’ala di un aereo. Nel video possiamo infatti vedere come alcuni di loro facciano una passeggiata sull’ala di un Boeing 777-300. Il tutto, a quanto pare, per una serie di foto e video da condividere sui social, senza ovviamente alcuna autorizzazione ufficiale da parte della compagnia aerea.

Il video è stato ripreso da un passeggero in attesa di imbarcarsi sul volo SWISS LX93 da Buenos Aires a Zurigo, che ha documentato quanto accaduto. Gli assistenti di volo si sono messi in posa sull’ala per scattare foto, non curandosi delle norme di sicurezza. L’accesso all’ala dell’aereo è avvenuto aprendo la porta 3 destra, di solito riservata solo per emergenze. Questo ha consentito loro di raggiungere direttamente l’ala, con una mossa non solo non autorizzata, ma anche estremamente pericolosa.

Inizialmente si vede una componente femminile dell’equipaggio che volteggia e si mette in posa come una principessa Disney prima di salutare un collega, affinché si unisca attraversando l’uscita di emergenza aperta. Il collega è stato poi visto fare pose da bodybuilder accanto alla donna, mentre anche un altro membro dell’equipaggio esce per completare l’operazione fotografica. Nel video ci sono anche due membri dell’equipaggio di terra sulla pista in posa per una foto davanti al motore dell’aereo.

In una dichiarazione ufficiale, SWISS ha condannato le azioni dei propri dipendenti, sottolineando che tali acrobazie mettono in serio pericolo la vita delle persone coinvolte.

Michael Pelzer, portavoce di Swiss, ha avuto parole molto dure, secondo quanto riportato da Ticino Oline:

Ciò che può sembrare un’azione divertente nel video è in realtà estremamente pericoloso. Le ali si trovano a un’altezza di cinque metri dalla pavimentazione: una caduta può mettere in pericolo la loro vita. Questo tipo di comportamento non sarà assolutamente tollerato.

Il comportamento dei dipendenti nel video non è conforme alle nostre norme di sicurezza né riflette l’alta professionalità dei nostri dipendenti. In questo caso, i singoli membri dell’equipaggio non hanno assolto alla loro funzione di buon esempio: non possiamo tollerarlo. I membri dell’equipaggio possono accedere alle ali solo in caso di emergenza. Anche il personale tecnico addestrato è sempre assicurato, ad esempio, con una fune di sicurezza. Molti dipendenti sono su Instagram e Tiktok, mostrando la loro vita lavorativa quotidiana in volo. Abbiamo linee guida vincolanti per quanto riguarda la presenza online e ci aspettiamo che i nostri collaboratori siano sempre all’altezza dei nostri valori e standard sui social media.

Martin Knuchel, Head of Cabin Crew.di SWISS, in una nota interna ha fatto sapere che, nonostante l’accaduto, non è previsto il licenziamento dei membri dell’equipaggio coinvolti nell’incidente. Tuttavia, Knuchel ha richiesto che cessino immediatamente le pubblicazioni di video sui social media. Come dargli torto?

