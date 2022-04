Orari F1 TV8 GP Imola 2022 in diretta in chiaro con SKY e NOW

Tutti gli orari del GP F1 di Imola 2022 che sarà trasmesso in diretta in chiaro su TV8, e come sempre anche su SKY e NOW.

Ecco tutti gli orari per vedere la F1 su TV8 nel GP di Imola 2022 in chiaro ed diretta. La gara del GP del Made in Italy e dell’Emilia Romagna del Mondiale di Fomula 1 in è programma domenica 24 alle ore 15. Come sempre sarà visibile anche su Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Sky Sport Uno ed in streaming su SkyGo e Now. In questo weekend in pista anche la Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Super Cup.

Leclerc in testa al mondiale piloti e Ferrari in testa al mondiale costruttori: qui la classifica della F1 aggiornata con i risultati di tutti i gran premi disputati fin’ora.

Il programma completo del weekend

Sky Sport F1 garantirà uno sguardo speciale sarà rivolto alla Ferrari e, in generale, ai team italiani, mentre il racconto in pista si adatterà al nuovo format che prevede le qualifiche già il venerdì e la Sprint il sabato, con un pre gara eccezionalmente di due ore, dalle 13, per il semaforo verde del GP, previsto domenica alle 15.

Giovedì 21 aprile appuntamento con i primi due episodi di “The Passengers”, alle 8.45 e alle 20.30: in viaggio con Federica Masolin e Tommaso Trussardi attraverso la Motor Valley, destinazione Imola, alla scoperta delle eccellenze italiane alla vigilia del GP.

Venerdì 22 aprile, da non perdere l’intervista al CEO della Formula 1 Stefano Domenicali. Alle 10 del mattino, la conferenza stampa piloti, in diretta sul sito skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport (@SkySportF1). I primi a scendere in pista saranno i piloti della Formula 3, impegnati nelle prove libere dalle 9.50 di venerdì. A seguire, nel corso della giornata, le prove libere di Formula 2 (ore 11), Formula 1 (ore 13.30) e Porsche Super Cup (ore 18.25), oltre alle qualifiche dei tre campionati (la F1 alle 17).

Sabato 23 e domenica 24 aprile la qualifica sprint e la gara di F1 saranno in diretta rispettivamente alle 16.30 e alle 15. Domenica ampio pre gara di un’ora e mezza e post fino alle 17.30 con l’interazione da casa degli spettatori grazie alla finestra #skymotori. T

ra sabato e domenica in programma anche Sprint Race e Formula Race di Formula 2 e Formula 3, oltre a qualifiche e gara di Porsche Super Cup. Dalle 19 di domenica appuntamento con Fabio Tavelli e il suo Race Anatomy.

Orari F1 TV8 in chiaro del GP di Imola 2022

Tutti gli appuntamenti in chiaro ed in diretta su Tv8.

Giovedì 21 aprile

Ore 8.45: “The Passengers – Episodio 1”

Ore 17.45: Pit Walk

Ore 20.30: “The Passengers – Episodio 2”

Venerdì 22 aprile

Ore 9.50: prove libere 1 F3

Ore 11: prove libere 1 F2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: prove libere 1 F1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: qualifiche F3

Ore 15.50: qualifiche F2

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: qualifiche F1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.25: prove libere Porsche Super Cup

Ore 19.20: Paddock Live Show

Sabato 23 aprile

Ore 10.30: Sprint Race F3

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: prove libere 2 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 15.45: #skymotori

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: qualifiche Sprint F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.50: Sprint Race F2

Ore 18.50: Paddock Live Show

Domenica 24 aprile

Ore 8.45: Formula Race F3

Ore 10.15: Formula Race F2

Ore 12: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

Orari GP Imola 2022 Sky e NOW

L’elenco delle trasmissioni in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K ed in streaming su NOW.

Giovedì 21 aprile

Ore 8.45: “The Passengers – Episodio 1”

Ore 17.45: Pit Walk

Ore 20.30: “The Passengers – Episodio 2”

Venerdì 22 aprile

Ore 9.50: prove libere 1 F3

Ore 10: conferenza stampa piloti in streaming su skysport.it e sull’account Facebook di Sky Sport

Ore 11: prove libere 1 F2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: prove libere 1 F1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: qualifiche F3

Ore 15.50: qualifiche F2

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: qualifiche F1

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.25: prove libere Porsche Super Cup

Ore 19.20: Paddock Live Show

Sabato 23 aprile

Ore 10.30: Sprint Race F3

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: prove libere 2 F1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 15.45: #skymotori

Ore 16: Paddock Live

Ore 16.30: qualifiche Sprint F1

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.50: Sprint Race F2

Ore 18.50: Paddock Live Show

Domenica 24 aprile

Ore 8.45: Formula Race F3

Ore 10.15: Formula Race F2

Ore 12: gara Porsche Super Cup

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: Gara F1

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19: Race Anatomy

—–

