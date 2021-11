MotoGP Portimao Algarve 2021: risultati delle qualifiche Bagnaia pole

MotoGp qualifiche Algarve Portimao 2021: Pecco Bagnaia in pole su Ducati stabilisce il nuovo record della pista, poi Miller e Mir.

In MotoGp la pole position del Gp di Algarve Portimao 2021 va a Francesco Bagnaia su Ducati che centra il primo posto nelle qualifiche per la quinta volta consecutiva. Non solo, perché c’è anche il nuovo record della pista con 1:38.725. Secondo posto per Jack Miller sull’altra Ducati, subito dopo il campione del mondo uscente del Motomondiale Joan Mir su Suzuki.

Risultati MotoGP Q2 Algarve Portimao 2021

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev. 1 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team Ducati 335.4 1’38.725 2 43 Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team Ducati 341.7 1’38.829 0.104 / 0.104 3 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1’38.893 0.168 / 0.064 4 89 Jorge MARTIN SPA Pramac Racing Ducati 341.7 1’38.916 0.191 / 0.023 5 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 341.7 1’38.918 0.193 / 0.002 6 44 Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team Honda 340.6 1’39.058 0.333 / 0.140 7 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.2 1’39.131 0.406 / 0.073 8 73 Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL Honda 337.5 1’39.191 0.466 / 0.060 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 329.2 1’39.321 0.596 / 0.130 10 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 333.3 1’39.387 0.662 / 0.066 11 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 332.3 1’39.649 0.924 / 0.262 12 10 Luca MARINI ITA SKY VR46 Avintia Ducati 331.2 1’39.828 1.103 / 0.179

Risultati MotoGP Q1 Algarve Portimao 2021

Pos. Num. Pilota Nazione Team Moto Km/h Data e ora Distanza 1st/Prev. 1 5 Johann ZARCO FRA Pramac Racing Ducati 338.5 1’39.130 2 27 Iker LECUONA SPA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 330.2 1’39.171 0.041 / 0.041 3 23 Enea BASTIANINI ITA Avintia Esponsorama Ducati 337.5 1’39.283 0.153 / 0.112 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 335.4 1’39.389 0.259 / 0.106 5 9 Danilo PETRUCCI ITA Tech 3 KTM Factory Racing KTM 328.2 1’39.595 0.465 / 0.206 6 46 Valentino ROSSI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 333.3 1’39.604 0.474 / 0.009 7 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM 330.2 1’39.624 0.494 / 0.020 8 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 331.2 1’39.738 0.608 / 0.114 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 336.4 1’39.859 0.729 / 0.121 10 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 335.4 1’39.907 0.777 / 0.048 11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 331.2 1’39.918 0.788 / 0.011 12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.3 1’40.009 0.879 / 0.091

—–

