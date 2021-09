Orari MotoGP TV8 GP d’Aragorn 2021 e diretta su SKY, DAZN e NOW.

Tutti gli orari per seguire la MotoGP in tv

Questo weekend si corre il Gran Premio d’Aragón di MotoGP, con la gara alle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno. Oggi alle 18 su Sky Sport MotoGP “Racing life – Vietti”: Celestino Vietti Ramus, pilota dello Sky Racing Team VR46, racconta la propria passione per la moto e le corse. Una passione che nasce fin da bambino, quando il padre gli regalò la prima minimoto, e che gli ha permesso di arrivare al Motomondiale prima in Moto3 e poi in Moto2.

Orari TV8 MotoGP d’Aragorn

Domenica 12 settembre 2021

Moto3 – Gara differita alle 17:30 su TV8

Moto2 – Gara differita alle 18:45 su TV8

MotoGP – Gara differita alle 20:00 su TV8

Orari del Gran Premio di Aragón, in diretta su Sky Sport MotoGP, su Sky Sport Uno e in streaming su NOW:

Giovedì 9 settembre

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 17: conferenza stampa

Ore 18: “Racing life – Vietti”

Ore 18.15: Racebook



Venerdì 10 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 1 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 13: Paddock Live

Ore 13.10: prove libere 2 Moto3

Ore 14.05: prove libere 2 MotoGP

Ore 15.05: prove libere 2 Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time



Sabato 11 settembre

Ore 8.55: prove libere 3 Moto3

Ore 9.50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.50: prove libere 3 Moto2

Ore 11.50: Paddock Live

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: qualifiche Moto3

Ore 13.30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14.10: qualifiche MotoGP – Differita su TV8 dalle 18.45

Ore 15.10: qualifiche Moto2

Ore 16.05: Paddock Live

Ore 16.15: Paddock Live Show

Ore 16.45: Talent Time

Ore 17: conferenza stampa piloti



Domenica 12 settembre

Ore 8.35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP – Differita su TV8 dalle 20.35

Ore 15: Zona Rossa

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 18: Race Anatomy MotoGP

—–

