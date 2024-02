Orari F1 GP Bahrain 2024 su TV8 e diretta SKY e NOW

L’emozione e l’attesa che precedono l’inizio della stagione di Formula 1 del 2024 sono palpabili tra appassionati e addetti ai lavori. La nuova stagione si annuncia ricca di appuntamenti, con un calendario extra-large che prevede ben 24 gare, stabilendo un nuovo record per la massima categoria automobilistica. Il via alla competizione verrà dato in Bahrain, luogo già teatro dei test invernali, segnando l’inizio di un percorso lungo e impegnativo che culminerà con il gran finale l’8 dicembre ad Abu Dhabi.

Quest’anno, il Bahrain e l’Arabia Saudita ospiteranno i loro weekend di gara da giovedì a sabato, una modifica nel programma tradizionale voluta per rispettare le festività islamiche che precedono il Ramadan. Questo significa che le qualifiche si terranno di venerdì alle 17:00 e la gara di sabato alle 16:00, introducendo un elemento di novità nella routine stagionale delle competizioni.

La sfida in pista si preannuncia avvincente, con tutti gli occhi puntati sul team Ferrari e la sua capacità di colmare il divario con la Red Bull, che ha dominato la scorsa stagione. Le performance nei test invernali hanno offerto spunti e anticipazioni, ma sarà solo in occasione del primo Gran Premio che si potranno trarre le prime vere conclusioni sulla competitività delle squadre.

La copertura mediatica dell’evento vedrà Sky Sport F1 trasmettere integralmente tutte le sessioni in diretta, mentre TV8 offrirà agli appassionati la possibilità di seguire in chiaro e in differita le qualifiche e il Gran Premio, garantendo così una vasta accessibilità agli appuntamenti clou del weekend.

Il circuito del Bahrain, con le sue caratteristiche uniche e l’albo d’oro dei vincitori del Gran Premio, si appresta a essere ancora una volta teatro di sfide entusiasmanti e imprevedibili. La stagione 2024 di Formula 1, F2 e F3 si annuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di motorsport, pronti a vivere emozioni e sorprese in una delle annate più ricche e intense della storia recente.

Orari TV8 F1 GP Bahrain 2024

Venerdì 1 marzo

Ore 22.00: qualifiche

Sabato 2 marzo

Ore 21.30: Gara

Orari F1 GP Bahrain 2024 su Sky Sport 1, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e Now

Mercoledì 28 febbraio

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 16.30: “Speciale “F3 – Gabriele Minì” (replica)

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Ore 18: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Giovedì 29 febbraio

Ore 8.50: F3 – Prove Libere

Ore 10: F2 – Prove Libere

Ore 11.30: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 11.45: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 – Qualifiche

Ore 14.35: Speciale “F3 – Gabriele Minì”

Ore 14.50: F2 – Qualifiche

Ore 15.30: Speciale “F2 – Andrea Kimi Antonelli”

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – prove libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live Show

Ore 18: conferenza stampa team principal (differita)

Venerdì 1 marzo

Ore 11.10: F3 – Sprint Race

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – prove libere 3

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15.10: F2 – sprint race

Ore 16.15: Warm Up

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 17: F1 – qualifiche

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.45: Paddock Live Show

Sabato 2 marzo

Ore 9.55: F3 – Feature Race

Ore 11.25: F2 – Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16: F1 gara

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.30: Debriefing

Ore 20: Race Anatomy

Copyright Image: Sinergon LTD