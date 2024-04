Cupra partecipa alla Milano Design Week 2024 con la concept car DarkRebel e la mostra “The Rebel Side of Design”, un invito a esplorare il futuro del design automobilistico, dove tecnologia, ecologia e estetica si incontrano per creare qualcosa di radicalmente nuovo.

Durante la Milano Design Week e il FuoriSalone 2024, Cupra presenta “The Rebel Side of Design”, un’esposizione che trasforma il Cupra Garage Milano in Corso Como 1, insieme alle adiacenti Piazza XXV Aprile e Garibaldi Gallery, in un palcoscenico di esperienze sensoriali uniche. Protagonista indiscussa di questo evento sarà la concept car Cupra DarkRebel, simbolo della visione avanguardista del brand automobilistico che ha le sue radici a Barcellona.

Dal 15 al 21 aprile 2024, “The Rebel Side of Design” immergerà i visitatori in un viaggio attraverso il presente e il futuro di Cupra, interpretando il tema “Materia Natura” della Milano Design Week. L’esposizione metterà in evidenza come Cupra stia ridefinendo i confini del design automobilistico, attraverso l’integrazione di materiali sostenibili, tecnologie avanzate e una concezione estetica futurista, incarnata dalla pionieristica Cupra DarkRebel. Quest’ultima, nata da una collaborazione stretta con la Cupra Tribe e risultato di oltre 270.000 configurazioni virtuali, che hanno contribuito a plasmare la versione fisica del prototipo che sarà esibito come installazione.

La prima caratteristica che colpirà della Cupra DarkRebel sarà il colore esterno, con un effetto mercurio liquido e specchiato, capace di esaltare la forte muscolatura della carrozzeria ed il suo carattere enigmatico. In questo concept sono centrali le caratteristiche intangibili di design, elementi come la luce naturale, capace di esaltare la chiglia centrale e i flap laterali realizzati in materiale trasparente, trasformandoli in riflessi dipinti che conferiscono alla vettura un aspetto digitale e altamente progressivo.

L’esplorazione di una nuova interpretazione della sostenibilità prende piede attraverso l’utilizzo di nuove tecniche e tecnologie di produzione additiva, permettendo anche un nuovo vocabolario formale, un gioco di volumi vibranti, comportamenti della luce e dei colori che portano il design del brand a un livello superiore. Il dialogo tra digitale e fisico è uno dei punti salienti e ricorrenti nelle evoluzioni materiche di Cupra dove la luce, protagonista nella transizione, e l’introduzione dell’innovativo materiale solido trasparente, creano un’esperienza magica che dà vita a Cupra DarkRebel. Nell’abitacolo spicca la combinazione di fibre sintetiche elastiche ultra morbide e di pelle biobased, composta per quasi il 90% da bambù biodegradabile.

L’esposizione nel Cupra Garage Milano e nella Galleria Garibaldi offrirà ai visitatori la “Cupra Experience”, un’immersione in realtà virtuale che esalta l’interazione tra il mondo reale e quello digitale. La design week milanese diventa così l’occasione per Cupra di raccontare il dialogo tra materiale e digitale, attraverso l’esplorazione di nuovi materiali come il rame incapsulato in elementi trasparenti, che delineano il nuovo percorso che Cupra intende percorrere per definire la propria identità in un mondo in rapida evoluzione.

Fonte Cupra

Copyright Image: Sinergon LTD