Husqvarna Skutta e le altre novità a Eicma 2023

A Eicma 2023, Husqvarna Skutta è il monopattino elettrico che porta definitivamente il marchio svedese nel mondo della mobilità urbana, al pari di molte altre aziende storiche del mondo delle due ruote.

Insieme a lui, anche la nuova Norden 901 e tutto il resto della gamma esposta al Padiglione 18P, Stand B80. Potete trovare qui tutte le info su come arrivare e dove parcheggiare a Eicma 2023.

Le caratteristiche di Husqvarna Skutta

Husqvarna Skutta nasce per essere facile da guidare, da ricaricare e da riporre quando non viene utilizzato, per essere dinamico per tutti coloro che si spostano in contesti cittadini.

Ha uno stile elegante, moderno e molto pratico da usare, ed è realizzato con telaio in alluminio progettato con meccanismo di ripiegamenti piatto brevettato, che permette di trasportarlo, manovrarlo e riporlo facilmente quando non si utilizza.

Ha un’altezza del piano di calpestio di soli 90 mm, fattore che aumenta l’agilità complessiva e la sicurezza in tutte le situazioni. Il motore è un brushless che non richiede manutenzione, alloggiato nel mozzo della ruota posteriore ed è alimentato da una batteria agli ioni di litio Husqvarna AB 36V, che si sostituisce in meno di 10 secondi e richiede 4 ore e 20 minuti per ricaricarsi completamente.

Ci sono tre modalità di guida disponibili: Pedone, pensata per essere usata in luoghi affollati, come le piazze; Economy, e Sport. Tutti si selezionano dal pratico cruscotto minimalista smartLED, e tutto il veicolo è resistente all’acqua con certificazione IPX4, ed è inoltre dotato di campanello, cavalletto laterale, luci a LED integrate e i doppi freni a tamburo.

Diversi anche gli accessori, tra cui terminali per il manubrio, staffa per lo smartphone, contenitore da fissare al manubrio per riporre gli effetti personali durante gli spostamenti.

La Norden 901

Oltre allo Skutta, al padiglione di Husqvarna c’è anche la nuova Norden 901 con il suo motore 899 cc da 105 CV e 100 N/m di coppia con omologazione Euro 5+, telaio a traliccio in acciaio al cromo-mobildeno e sospensioni WP Apex con forcella 43 mm di diametro.

Quella esposta include tutte le novità annunciate: livrea grigia e gialla, porta USB aggiuntiva sul lato sinistro del ponte di comando, le luci di sicurezza “Hazard Warning” e il Traction Control Cornering che per il riding mode opzionale Explorer offre ora 10 livelli di regolazione del pattinamento della ruota.

