La vignetta digitale per le autostrade svizzere: tutto ciò che devi sapere

A partire dal 1° agosto 2023 è possibile acquistare la vignetta digitale per le autostrade svizzere, detta e-vignetta. La vignetta digitale per le autostrade svizzere rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione e la semplificazione dei processi.

E’ importante sottolineare che l’introduzione di questo nuovo formato non comporta la scomparsa del sistema tradizionale, permettendo così a tutti di scegliere la soluzione preferita. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su questa novità per viaggiare in tutta comodità.

La nascita della vignetta autostradale

La Svizzera è stata il primo Paese europeo a introdurre la vignetta autostradale nel 1984. Questo pedaggio consente agli automobilisti di pagare una tassa per l’utilizzo delle autostrade e delle semiautostrade nazionali. Il costo annuale è di 40 franchi svizzeri, e il ricavato viene utilizzato esclusivamente per l’ampliamento, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture stradali.

Il passaggio al formato digitale

Nonostante la tradizione e l’efficienza del sistema adesivo, dal 1° agosto 2023 è appunto possibile acquistare la vignetta anche in formato digitale. Questa novità risponde a una crescente necessità di semplificazione e digitalizzazione, in linea con l’evoluzione tecnologica odierna.

La vignetta digitale può essere acquistata online sul portale “Via” dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. Il costo rimane invariato rispetto a quello dell’adesivo, ovvero 40 CHF.

Il funzionamento della vignetta digitale

La novità più importante della vignetta digitale è che è legata alla targa del veicolo e non al veicolo stesso. Questo significa che se si cambia auto o se si rompe il parabrezza, non è necessario acquistare una nuova vignetta. Inoltre, per ogni contrassegno elettronico è consentito un solo cambio di targa.

La vignetta digitale è valida per 14 mesi, dal 1° dicembre dell’anno precedente al 31 gennaio dell’anno successivo, proprio come la versione adesiva.

I controlli della vignetta digitale

I controlli della vignetta digitale avverranno tramite verifiche a campione. In caso di controllo, la targa del veicolo in questione verrà confrontata con la banca dati delle targhe registrate. Questo processo avverrà tramite un’applicazione.

La sicurezza della vignetta digitale

Una delle principali preoccupazioni riguardo alla vignetta digitale è la possibile violazione della privacy. Tuttavia, è importante sottolineare che non ci sarà tracciabilità dei veicoli e non ci sarà monitoraggio tramite GPS. I dati saranno cancellati allo scadere dell’obbligo legale di conservazione.

Dove acquistare la vignetta digitale

La vignetta digitale può essere acquistata online sul portale “Via” dell’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza delle frontiere. È importante ricordare che l’acquisto di un contrassegno elettronico è un’opzione, e chi preferisce può continuare a utilizzare il bollo adesivo.

Attenzione ai siti “furbetti”. Utilizzate solo quello ufficiale linkato qui sopra, perchè ne sono già nati altri che si definiscono “ufficiali” quando non lo sono, e rivendono le e-vignetta a prezzo maggiorato.

E’ la fine della vignetta adesiva?

Nonostante l’introduzione della vignetta digitale, il bollo adesivo non scomparirà del tutto. Entrambi i formati saranno utilizzati in parallelo e il bollo adesivo verrà interrotto solo quando meno del 10% dei bolli sarà emesso in formato fisico.

Domande frequenti sulla vignetta e sulla vignetta digitale Per quanto tempo è valida la vignetta e quando devo cambiarla? La vignetta è valida dal 1° dicembre al 31 gennaio dell’anno successivo. Dopo un massimo di 13 mesi, deve essere sostituita con la nuova vignetta. Se la vignetta viene danneggiata, è possibile ottenerne gratuitamente una nuova. Quali strade sono escluse dalla tassa autostradale? Tutte le principali autostrade e le strade rilevanti dal punto di vista del traffico sono soggette alla tassa. È quindi consigliabile acquistare una vignetta se si vuole guidare senza problemi sulle strade svizzere. Quando ho bisogno di una nuova vignetta? In caso di cambiamento del veicolo, è necessario procurarsi una nuova vignetta, poiché la vignetta classica è legata al veicolo. Con la vignetta elettronica non è necessario acquistarne un’altra. Posso riutilizzare una vignetta usata? No, la vignetta è incollata al veicolo e non può essere rimossa e riattaccata su un altro veicolo. Dove devo posizionare la vignetta? Per i veicoli a motore, l’adesivo deve essere applicato all’interno del parabrezza in modo che sia chiaramente visibile. Sulle moto, sui rimorchi e sui veicoli privi di parabrezza, la vignetta deve essere applicata su una parte non sostituibile e facilmente accessibile. Come si rimuove la vignetta? La vignetta scaduta può essere rimossa con un raschietto per il vetroceramica o con una lametta.

