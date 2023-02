Caberg Tourmax X 2023: il casco apribile per Enduro e Maxi Enduro

Caberg Tourmax X 2023 è il primo casco apribile Adventure pensato per tutti i possessori di motociclette Enduro e Maxi Enduro. Tourmax X è dotato di un nuovo sistema per l’apertura della mentoniera che ha superato tutti i test previsti dalla normativa ECE 22.06 P/J.

Caberg Tourmax X 2023: caratteristiche

Frutto dell’esperienza maturata dalla prima azienda italiana ad aver prodotto caschi apribili, il nuovo Tourmax X è dotato di un frontino

che automaticamente si avvicina alla visiera quando viene aperta la mentoniera per ridurre al massimo la resistenza all’aria. E’ dotato di doppia omologazione P/J che permette di guidare anche a mentoniera alzata sempre in sicurezza grazie al selettore posizionato sulla sinistra che, nella posizione J, blocca la mentoniera nella posizione di massima apertura evitando così la chiusura accidentale della stessa.

All’interno della confezione sono presenti le viti da utilizzare in caso si volesse utilizzare il Tourmax X senza frontino, come un tradizionale casco apribile. Tourmax X è dotato dell’esclusivo sistema Double Visor Tech che grazie ad una visiera parasole integrata facile da manovrare, permette di guidare sempre con la giusta luce e quindi con la massima sicurezza. La visiera parasole è resistente al graffio, mentre quella esterna trasparente non solo al graffio ma anche all’appannamento grazie alla doppia lente Pinlock.

La ventilazione è garantita da due ampi aeratori facili da manovrare anche con i guanti posizionati sulla mentoniera e sulla parte superiore della calotta che attraverso una serie di canali interni assicurano un ottimo ricambio d’aria interno. L’interno è completamente amovibile e lavabile con inserti posteriori rifrangenti, realizzato con tessuti traspiranti ed ipoallergenici per garantire la massima freschezza ed igiene.

Tourmax X è offerto nei colori nero opaco, antracite opaco, bianco metallizzato oltre alla sportiva versione grafica Sarabe disponibile in tre combinazioni cromatiche. Il Tourmax X può essere alloggiato il sistema di comunicazione Pro Speak Evo che permette di comunicare non solo con il proprio telefono cellulare e con il proprio passeggero ma anche di collegarsi ad un GPS ed ascoltare musica attraverso il telefono o un lettore Mp3. Pro Speak Evo è dotato di profilo Bluetooth A2DP che permette l’ascolto in alta qualità stereo.

