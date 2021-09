Provate a dare un occhio in alto, e a cercare all'altezza delle cappelliere...

Sapevate che esite un corrimano segreto in ogni aereo di linea, che potrebbe evitare di appoggiarvi ai sedili per non perdete l’equilibrio quando camminate nel corridoio? Si c’è, ma in pochi conoscono la sua esistenza. Dove si trovsa? La prossima volta che siete in volo, provate a guardare in alto.

Si, sopra ai sedili ci sono le cappelliere. Se ai primordi dell’aviazione civile si trattava semplicemente di reti, oggi si sono evolute tanto da farci entrare i famigerati trolley, ma c’è dell’altro. Su molti aerei costruiti negli ultimi 20 anni, c’è un vero e proprio corrimano integrato appena sotto le aperture delle cappelliere.

C’è da dire che la presenza di questo corrimano sagomato ha una funzione più importante rispetto all’evitare che le persone afferrino ogni sedile per non perdere l’equilibrio. Avete presente quando un assistente di volo cammina lungo il corridoio, facendo scorrere una mano lungo il fondo della cappelliera? Ebbene si, sta infilando le dita nel “corrimano” costruito apposta per permettere l’equilibrio, fase cruciale in caso di turbolenze.

Aggiungiamo che questo corrimano esiste sia quando le cappelliere sono chiuse, sia quando sono aperte. In questo caso si tratta di un bordo curvo che è possibile afferrare in caso di problemi.

Tutto bene quindi? Si, anche perchè questo corrimano è talmente segreto che gli altri passeggeri continueranno ad importunarvi proprio quando vi siete addormentati sul posto corridoio, e qualcuno afferrerà il vostro poggiatesta per mantere il proprio equilibrio…

