Sospensioni auto: i problemi più diffusi e come risolverli

Le sospensioni dell’auto, lo sappiamo, sono molto importanti tanto per il comfort degli occupanti quanto per la loro sicurezza. Devono infatti assorbire le sollecitazioni del terreno e mantenere la stabilità del veicolo su strada.

Tuttavia, le sospensioni sono soggette a usura e possono presentare diversi problemi che possono compromettere la sicurezza e la stabilità del veicolo. Ecco quali e come si può intervenire.

Molle o ammortizzatori usurati

Uno dei problemi più comuni delle sospensioni è rappresentato dalle vibrazioni e dai rumori provenienti dalla zona delle ruote, oppure dal comportamento dell’auto poco omogeneo durante le curve. Ancora, può capitare che anziché sentire una reazione più pacata e graduale a dossi o buche, l’auto letteralmente rimbalzi.

Sono tutti segnali che possono esserci problemi causati da molle e ammortizzatori usurati o danneggiati, o da giunti sferici delle sospensioni consumati. Per prevenire questi problemi, è importante eseguire regolarmente la manutenzione del veicolo, controllando lo stato di molle, ammortizzatori, giunti sferici e silent-block delle sospensioni. Se le sospensioni sono a controllo elettronico, invece, potrebbe essere un più grande problema dell’impianto elettrico della vettura.

Anche gli ammortizzatori perdono olio

Un altro problema che può compromettere le prestazioni delle sospensioni è rappresentato dalla perdita di olio dagli ammortizzatori. Questo può causare una riduzione della stabilità del veicolo e aumentare la distanza di frenata. In caso di perdite di olio, gli ammortizzatori devono essere sostituiti il prima possibile per garantire la sicurezza del veicolo.

Anche gli steli degli ammortizzatori possono subire danni, causando una perdita di fluido idraulico e un’instabilità del veicolo. Questo problema può essere risolto sostituendo gli steli danneggiati con quelli nuovi.

Altri tipi di usura

Un altro problema comune delle sospensioni è rappresentato dall’usura delle boccole, che possono compromettere la stabilità del veicolo e causare vibrazioni.

Per evitare questo problema, è importante sostituire le boccole danneggiate durante la manutenzione del veicolo.

Sospensioni rotte

Infine, può succedere che si rompano proprio le sospensioni auto, problema che quindi va oltre l’usura di molle e ammortizzatori.

Tale problema comporta sia un peggioramento del comportamento dell’auto su strada sia, ancora, una rumorosità improvvisa e non normale. Le sospensioni rotte, oltre alle molle, possono prevedere anche bracci di reazione fissati in maniera errata, oppure cuscinetti dei mozzi delle ruote con gioco eccessivo e tanto altro. Per questo, a meno che non si sia esperti, da soli è impossibile capire il problema e l’auto va portata da esperti del settore.

