Impianto elettrico auto: come funziona, i problemi e le soluzioni

L’impianto elettrico delle auto è una componente fondamentale, se non la principale, del veicolo moderno, sia endotermico sia soprattutto ibrido o elettrico. È lui che si occupa di avviare il motore, le luci e il sistema di infotainment.

Tuttavia, l’impianto elettrico delle auto può anche essere una fonte di problemi, causando problemi di avviamento, spegnimento improvviso e problemi di carica della batteria. Cerchiamo di saperne di più.

Come funziona l’impianto elettrico delle auto

L’impianto elettrico delle auto si compone di tre componenti principali: la batteria, l’alternatore e il motorino d’avviamento.

La batteria fornisce energia al sistema elettrico dell’auto quando il motore è spento. L’alternatore, invece, fornisce energia al sistema elettrico dell’auto quando il motore è in funzione. Infine, il motorino d’avviamento, come dice il nome, avvia il motore.

Il sistema elettrico dell’auto è controllato da un fusibile principale che protegge l’impianto elettrico dall’eccessiva corrente. Quando viene rilevato un problema nell’impianto elettrico, il fusibile principale si apre per proteggere il sistema.

I problemi più comuni dell’impianto elettrico delle auto includono batterie scariche, alternatori guasti e, più di recente, problemi di connessione.

I problemi dell’impianto elettrico

I problemi dell’impianto elettrico delle auto possono essere causati da una serie di fattori, tra cui batterie scariche, alternatori guasti, connessioni elettriche corrose o ossidate e cavi rotti o danneggiati. Inoltre, un’installazione elettrica inadeguata può causare problemi all’impianto elettrico dell’auto.

Per risolvere i problemi dell’impianto elettrico delle auto, è importante avere una diagnosi precisa del problema. I proprietari delle auto possono utilizzare strumenti come i tester di batteria o tester di circuito per individuare i problemi dell’impianto elettrico dell’auto. Inoltre, è possibile rivolgersi a un meccanico qualificato per la diagnosi e la riparazione dei problemi dell’impianto elettrico.

Tra i “sintomi”, ci sono gli sbalzi di corrente dell’auto, causata soprattutto dal malfunzionamento dell’alternatore che porta all’accensione della spia della batteria, o cali di intensità delle luci. In altri casi, è la batteria ad essere scarica. Abbiamo a tal proposito scritto un articolo approfondito su cosa fare quando succede e come sostituirla.

