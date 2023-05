Fa discutere il trucco “eticamente discutibile” per impedire in aereo di reclinare lo schienale davanti a te

Quando siamo a bordo di un aereo, reclinare lo schienale del sedile può offrire un po’ di comfort extra, specialmente durante voli lunghi, ma può creare disagi a chi è dietro di noi. Ecco allora che un passeggero ha condiviso il suo trucco, definito come “eticamente discutibile” per impedire alle persone di reclinare il proprio schienale.

Diciamolo chiaramente, è difficilmente sopportabile la situazione in cui la persona di fronte inizia a reclinare lo schienale, magari senza preavviso, rischiando di far cadere tutto quello che è appoggiato sul tavolino. E ovviamente facendo viaggiare in maniera poco confortevole chi è dietro.

Il passeggero frustrato ha condiviso il suo consiglio su TikTok, dove ultimamente il trend dei “trucchi eticamente discutibili” ha suscitato numerose discussioni su vari argomenti. Se il volo diventa molto lungo quando qualcuno abbassa lo schienale, ecco il metodo di vendetta preferito. E, batate bene, molti pensano che sia assolutamente ragionevole.

Ecco il consiglio di @thelkshow, l’autore della clip TikTok:

Quando sei in volo e la persona di fronte a te reclina completamente lo schienale del sedile e non ti lascia spazio, apri il getto d’aria sopra di te al massimo e puntalo verso la parte superiore della sua testa.

Il video ha avuto milioni di views e molti hanno già promesso che durante il prossimo volo useranno questo trucco, etico o meno, perchè viaggiare scomodi per “colpa” di qualcun altro è insopportabile.

Come dobbiamo comportarci in questi casi?

Ricordiamo che reclinare lo schienale del sedile può influire sul comfort degli altri passeggeri seduti dietro di noi. Un gesto che, seppur assolutamente lecito, può essere fonte di conflitto tra i passeggeri. È importante considerare il momento appropriato per reclinare il sedile, ad esempio durante i voli notturni o quando i passeggeri dietro di noi non stanno mangiando. Buona norma è avvertire gentilmente i passeggeri dietro di noi prima di reclinare completamente il sedile per evitare sorprese sgradite. È fondamentale comunicare in modo rispettoso e cercare di trovare un compromesso.

Se non è proprio necessario, evitate di abbassare lo schienale. E se volete dormire, ecco il trucco per addormentarsi subito usato dai militari americani.

