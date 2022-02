Nella nuova collezione il brand presenta il nuovo modello più ecosostenibile della gamma.

adidas Originals occhiali da sole primavera estate 2022: la nuova collezione porta i valori e la filosofia dello sport nel mondo della cultura street. Il gioco diventa esperienza e la performance viene misurata attraverso la creatività insita in ciascuno di noi. La condivisione è la regola fondamentale di una community che interagisce e collabora, creando un nuovo scenario originale dove ogni montatura di occhiale rappresenta un pezzo unico e distintivo.

La visione comune e la prospettiva di adidas Originals definiscono il mosaico di un mondo che dà vita al vero stile di ogni moderno sneakerhead. Un mondo che piega le regole del passato per ispirare un futuro ancora più connesso, responsabile e sostenibile.

adidas Originals occhiali da sole primavera estate 2022: la nuova collezione

Modello cat-eye in iniettato dal look contemporaneo e trendy. Il logo adidas Originals è laserato su una placchetta di alluminio tridimensionale posizionata sulle aste, in abbinamento cromatico con le specchiature delle lenti. I profili in gomma dei terminali assicurano un maggiore comfort e raccontano l’ispirazione sportiva da cui nasce la collezione Originals (Sport Inspired).

Mascherina geometrica realizzata in policarbonato iniettato con uno stampo originale unico. Le aste sono siglate dal logo sticker Trefoil metallico, mentre i terminali in gomma sono illuminati da tocchi di cromie pop. Disponibile anche in versione con logo Trefoil dorato stampato a laser sulla lente.

Nasce il modello più ecosostenibile della gamma, realizzato in poliammide iniettato con un contenuto di plastica riciclata del 99,7%. Le aste sono caratterizzate da una texture di ispirazione basketball sagomata con uno stampo originale. Le innovative lenti “green” sono realizzate in un policarbonato speciale composto per il 60% da materiale di scarto riciclato.

Elegante mascherina caratterizzata da un audace frontale in metallo. L’iconico logo Trefoil è laserato sulla lente e reinterpretato come una texture 3D che sigla internamente le aste bold in iniettato, arricchite dal Big Logo goffrato. Naselli regolabili e terminali completati da dettagli morbidi per un maggiore comfort.

Trendy aviator dalla struttura in iniettato. Le aste presentano una texture con il logo Trefoil di adidas Originals e un rivestimento trasparente in gomma sovra-iniettata con il lettering logo tampografato per un effetto 3D. I terminali sono completati da audaci inserti colorati in gomma.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.