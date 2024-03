Ray-Ban x Lenny Kravitz: l’esclusiva capsule collection Reverse

La collaborazione Ray-Ban x Lenny Kravitz è una sfida alle convenzioni e celebra l’essenza del rock & roll.

Ray-Ban svela la sua nuova collaborazione con l’icona rock Lenny Kravitz, con la speciale collezione Ray-Ban Reverse 2024. Lanciata nel 2023, Reverse ha un design all’avanguardia e si caratterizza per le lenti al contrario, che passano quindi da una tradizionale lente convessa a una lente concava. Ora, Reverse si arricchisce di nuove varianti di colore e la nuova capsule collection Ray-Ban x Lenny Kravitz coniuga le forme più iconiche del marchio con la leggendaria personalità di Lenny Kravitz in due modelli speciali, più una in edizione limitata.

Lenny Kravitz, uno dei più influenti musicisti rock dell’era moderna, ha attraversato generi, stili e culture, conquistando quattro Grammy Awards in una carriera musicale che supera i tre decenni. Con il suo dodicesimo album in studio, “Blue Electric Light”, in uscita il 24 maggio, Kravitz non solo presenta la sua musica ma anche la sua passione per la moda attraverso la collaborazione con Ray-Ban, indossando la collezione nel video del suo ultimo singolo “Human”.

Sono un fan di Ray-Ban da sempre, e mi sono sempre sentito in sintonia con lo stile senza tempo del brand. La collaborazione con Ray-Ban Reverse è un sogno che si avvera e mi permette di unire il mio amore per la musica e la moda a un marchio così iconico. Si tratta di infrangere le barriere, abbracciare l’individualità e vedere il mondo da una nuova prospettiva attraverso queste lenti innovative, ha dichiarato Lenny Kravitz.

Il rispetto per il pianeta è un altro pilastro fondamentale di questa collaborazione, con l’adozione di materiali sostenibili quali lenti in bio-nylon con un contenuto di carbonio bio-based del 41%, montature in bio-acetato con un contenuto di carbonio bio-based del

67% e panno per la pulizia e imballaggi in poliestere riciclato al 100%. Rifinite con un trattamento antiriflesso ad alte prestazioni, le lenti sono in grado di ridurre fino al 70% i riflessi alle diverse lunghezze d’onda a cui l’occhio è più sensibile.

La capsule collection esclusiva Ray-Ban X Lenny Kravitz, è disponibile nei negozi Ray-Ban e online e comprende l’Aviator Reverse in versione total black, l’Aviator Reverse in versione cromata e l’edizione limitata placcata in oro.

Copyright Image: Sinergon LTD