10 cose da non mangiare mai in aereo: la guida definitiva

10 cose da non mangiare mai in aereo, se si vuole viaggiare in completo relax e senza problemi di alcun genere. Mangiare in volo può essere un’esperienza gratificante o un completo disastro. Tutto dipende da cosa si decide di mangiare. Alcuni cibi possono infatti causare disagio o addirittura mal di stomaco durante il viaggio.

Ecco perché è fondamentale sapere quali cibi evitare. Scopriamo insieme le “10 cose da non mangiare mai in aereo”.

10 Cose da Non Mangiare Mai in Aereo

Sia che tu stia volando per un viaggio d’affari o per una vacanza rilassante, la scelta del cibo può fare la differenza tra un volo confortevole e uno pieno di disagio. Per evitare problemi, è essenziale sapere cosa non mangiare.

Cibi Ricchi di Sodio

Il primo in lista è il cibo ricco di sodio. Il motivo? Il sale può causare disidratazione, soprattutto in un ambiente come l’aereo, dove l’aria è già secca. Evita snack salati come patatine e noccioline e opta per alternative più sane.

Legumi e Crucifere

I legumi e le crucifere come broccoli e cavoli possono causare gonfiore e gas, a causa del loro alto contenuto di fibre. Questi effetti possono essere amplificati in volo a causa della variazione di pressione.

Cibi Grassi e Pesanti

Fast Food

Fast food come hamburger e pizza sono cibi da evitare in volo. Ricchi di grassi e calorie, possono causare indigestione e sensazione di pesantezza.

Dolci Ricchi di Grassi

I dolci ricchi di grassi possono essere allettanti, ma evitali se possibile. Possono causare un picco di zucchero nel sangue, seguito da un calo che può lasciarti stanco e assonnato.

Alimenti con Forte Odore

Pesce

A seconda di come è stato cucinato, il pesce può emettere un odore forte, che può essere fastidioso per te e per gli altri passeggeri. Meglio optare per cibi dal sapore delicato.

Alimenti Piccanti

Gli alimenti piccanti possono causare disagio a stomaco e intestino, ma possono anche avere un odore forte che può disturbare gli altri passeggeri.

Alcool e Caffeina

Alcool

L’alcol può sembrare un buon modo per rilassarsi durante un volo, ma può effettivamente causare disidratazione e accentuare l’effetto del jet lag. Scopri come combattere il jet lag.

Caffeina

Come l’alcol, anche la caffeina può causare disidratazione. Inoltre, può aumentare l’ansia e rendere difficile dormire durante il volo.

Cibi Gonfianti e Gasogeni

Cibi Ricchi di Fibre

Alimenti ricchi di fibre come cereali integrali e frutta secca possono causare gonfiore e gas. Sono ottimi per la salute, ma meglio evitarli prima di un volo.

Bevande Gassate

Le bevande gassate possono causare gonfiore e disagio. Meglio optare per acqua o tè.

7 consigli utili

Qual è il cibo migliore da mangiare in aereo?

Il cibo migliore da mangiare in aereo sono gli alimenti ricchi di proteine, come il pollo, e i cibi idratanti, come la frutta fresca.

È sicuro mangiare pesce in aereo?

Sebbene il pesce sia sicuro da mangiare, il suo odore forte può essere fastidioso per gli altri passeggeri. È quindi meglio evitarlo.

Posso portare il mio cibo in aereo?

Sì, è possibile portare il proprio cibo in aereo, a condizione che rispetti le restrizioni di sicurezza aeroportuali.

È possibile mangiare fast food in aereo?

Anche se è possibile mangiare fast food in aereo, è meglio evitarlo per prevenire indigestione e sensazione di pesantezza.

Posso bere alcool in aereo?

Sebbene sia possibile bere alcol in aereo, può causare disidratazione e peggiorare l’effetto del jet lag.

Posso bere caffeina in aereo?

La caffeina può causare disidratazione e aumentare l’ansia, quindi è meglio evitarla durante il volo.

