Occhiali da sole Tod’s primavera estate 2022: la nuova collezione

I nuovi modelli ridisegnano l’esperienza dell’eleganza.

Innovazione, ricerca e passione, ispirano i nuovi occhiali da sole Tod’s primavera estate 2022. Un nuovo punto di vista traduce la

continuità di elementi inconfondibili in dettagli che raccontano l’evoluzione stilistica del brand. Maestria artigianale, esperienza e attenzione alla raffinatezza dei dettagli, sono gli strumenti che Tod’s possiede per trasformare le idee in prodotti iconici.

La lavorazione intrecciata delle pelli, la costruzione di silhouette armoniose e la preziosa caratterizzazione delle montature, danno vita a occhiali da sole e da vista moderni e raffinati. La conoscenza del lusso e un’interpretazione contemporanea del buon gusto italiano, diventano modelli che ridisegnano l’esperienza dell’eleganza.

Il logo “T” Timeless sulle montature, dettaglio pregiato che identifica le collezioni di accessori del brand, è la firma di Tod’s su una collezione che racconta il viaggio dello stile in compagnia della funzionalità, del design e della qualità. Un percorso che rivela il nuovo orizzonte della bellezza, un luogo dove prende forma la personalità.

Occhiali da sole Tod’s primavera estate 2022: la collezione

Navigator maschile in acetato dallo stile retrò, ma oggi molto attuale. Presenta il classico intreccio artigianale in pelle inserito sul frontale in acetato. Un modello facile da indossare per un look casual e evergreen.

Stile retrò dalla forma arrotondata. Montatura con ponte a chiave e dettagli moderni come le aste spesse e geometriche, sulle quali si distingue il dettaglio del logo “T” che rende lo stile unico e adatto a uomini eleganti e attenti alle tendenze.

Montatura in acetato in stile navigator con doppio ponte e profilo estremamente sottile. Modello easy-to-wear e senza tempo. Nella parte frontale il logo con l’iconica “T” è inserito in dettagli metallici che impreziosiscono lo stile con un raffinato elemento distintivo.

Modello di sfilata dallo stile super cool e dalla silhouette sofisticata. Sottile montatura in metallo con il dettaglio del logo “T” all’inizio delle aste che riproduce l’iconica “T” Timeless del brand e firma il modello con uno stile unico e raffinato.

