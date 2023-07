Uno strumento di prenotazione di viaggi in treno che contribuirà a piantare alberi e a misure di protezione dell’ambiente: è la singolare iniziativa del motore di ricerca ecologico Ecosia e della piattaforma travel Omio, due aziende berlinesi che si sono unite all’insegna della sostenibilità.

Come funziona la piattaforma di prenotazione viaggi di Ecosia e Omio

Gli utenti potranno cercare e prenotare viaggi in treno sul web attraverso il sito web di Ecosia, grazie ad un’integrazione API con la piattaforma di viaggi di Omio.

Quest’ultima apparirà automaticamente tramite una semplice ricerca di treni o di destinazioni in cui è possibile viaggiare su rotaia, ad esempio da Londra a Parigi. Sarà disponibile in 15 Paesi, tra cui Regno Unito, Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Nord America e Canada, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Ucraina.

Gli obiettivi? Da una parte promuovere i viaggi in treno come alternativa ai viaggi aerei. In secondo luogo, destinare tutte le commissioni che Ecosia riceve dalle prenotazioni andate a buon fine a iniziative ecologiche, in primis la piantumazione di alberi. Non si tratta, occorre sottolinearlo, di una forma di compensazione, cioè non si intende annullare le emissioni di carbonio prodotte dal viaggio, strumento molto inflazionato usato da molte compagnie aeree.

Chi sono Ecosia e Omio

Ecosia conta 20 milioni di utenti al mese in tutto il mondo: fondata nel 2009 da Christian Kroll, dedica il 100% dei suoi profitti a iniziative a favore del pianeta. Tra queste, l’aver piantato oltre 175 milioni di alberi in tutto il mondo, in collaborazione con le comunità locali.

La berlinese Omio è nata nel 2013 dall’iniziativa del fondatore Naren Shaam. Oggi la piattaforma multimodale emette biglietti per i viaggi in 37 Paesi, in 21 lingue e 26 valute diverse, per oltre 1000 fornitori di servizi di trasporto.

