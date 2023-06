Orari F1 oggi TV8 GP Canada 2023 diretta Sky e su Now

Gli orari F1 oggi su TV8 del GP del Canada 2023 : al via il Gran Premio di Formula 1 in programma su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su Now. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 20.30. Domenica la gara sarà in esclusiva live in prima serata dalle 20, in differita dalle 22 in chiaro su TV8.

Secondo il calendario di F1 siamo all’ottavo appuntamento della stagione, con Verstappen su Red Bull che con 170 punti sta dominando la classifica della Formula 1.

Orari F1 TV8 oggi GP Canada 2023 in differita

Oggi Sabato 17 Giugno

23:00: Paddock Pre Qualifiche

23:30: Qualifiche F1

00:45: Paddock Post Qualifiche

Domenica 18 Giugno

20:30: Paddock Pre Gara

22:00: Gara F1

00:00: Paddock Post Gara

Orari F1 oggi GP del Canada 2023 live su Sky e su Now

Oggi Sabato 17 giugno

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.30: F1 – prove libere 3

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21.15: #skymotori

Ore 21.30: Paddock Live

Ore 22:00: qualifiche

Ore 23.15: Paddock Live

Ore 23.45: Paddock Live Show

Domenica 18 giugno

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 20:00: F1 gara

Ore 22:00: Paddock Live

Ore 22.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 23.30: Race Anatomy

La Classifica Piloti

La classifica piloti della Formula 1 dopo il GP di Spagna, vede sempre al primo posto Max Verstappen, che consolida la sua posizione al vertice del campionato, raggiungendo un totale di 170 punti. Al secondo posto si trova Sergio Perez, il compagno di squadra nella Red Bull Racing Honda. Il pilota messicano ha accumulato 117 punti, dimostrando di essere un valido supporto per il team e contribuendo al primo posto nella classifica costruttori.

Una delle sorprese della stagione è rappresentata da Fernando Alonso, che nonostante sia andato a vuoto in Spagna, occupa la terza posizione con 93 punti. Lewis Hamilton, il pluricampione britannico che corre per la Mercedes, occupa la quarta posizione con 87 punti. Al quinto posto si trova George Russell con 67 punti, anche lui pilota britannico che gareggia per la Mercedes.

Male i due ferraristi, con Carlos Sainz, che si trova al sesto posto con 58 punti e Charles Leclerc, che occupa attualmente la settima posizione con 42 punti.

Ricordiamo che per il 2023 è confermato format Sprint, con sei appuntamenti che prevedono gare anche al sabato valide per i punti della classifica mondiale finale: Azerbaijan, Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti e Brasile.

