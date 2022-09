Gilles Villeneuve. L’uomo, il pilota e la sua leggenda: per gli appassionati di monoposto, circuiti e velocità, per chi è affascinato dalle storie di passione e sudore, o per chi ne vuole sapere di più di meccanica e motori, non mancano i libri che permettono di fare un tuffo nel mondo della Formula 1.

Oggi ve ne segnaliamo uno su Gilles Villeneuve, un pilota amatissimo, capace di accendere la passione come pochi altri, per quella sua capacità di dare tutto se stesso nella vita come nelle gare. Una capacità che, unita alla volontà di dare sempre il massimo, senza temere la paura, costò la vita al pilota canadese (che morì l’8 maggio 1982 nel Gran Premio del Belgio).

“Gilles Villeneuve. L’uomo, il pilota e la sua leggenda”, Luca Dal Monte e Umberto Zapelloni – Baldini+Castoldi è un libro che, sotto forma di romanzo e non di biografia, racconta la parabola del pilota canadese, scoperto (e amatissimo) da Enzo Ferrari per dimostrare a Lauda che sulla Rossa chiunque poteva diventare un campione.

Queste pagine ripercorrono le stagioni che Villeneuve ha vissuto a Maranello, quando pranzava con Enzo entrando subito nel cuore dei ferraristi per il suo coraggio, la sua lealtà e la sua voglia di non arrendersi mai. Un racconto arricchito dalle testimonianze esclusive di chi gli è stato vicino in quegli anni e che mettono in luce anche le debolezze e le fragilità del Gilles privato. Un libro che racconta la storia di un Campione il cui fascino non svanirà mai.

Gilles Villeneuve. L’uomo, il pilota e la sua leggenda: dettagli prodotto

Copertina flessibile: 336 pagine

Publisher: Baldini + Castoldi (18 novembre 2021)

Collection: Biografie e autobiografie

Language: Italiano

ISBN-10: 8893884437

ISBN-13: 978-8893884433

Peso spedizione: 440 g

Disponibile su Amazon con Spedizione Prime.

I nostri consigli in libreria:

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.