Lanvin occhiali da sole uomo estate 2022: la Maison rivela gli esclusivi e inediti modelli da sole uomo per questa estate 2022. Il monogramma JL che impreziosisce le creazioni evoca le iniziali della leggendaria Jeanne Lanvin, fondatrice della Maison francese di Haute Couture.

Realizzate in materiali premium, le silhouette spiccatamente maschili esibiscono la raffinatezza e la cura per i dettagli tipiche del brand, espressione di un’allure contemporanea e ricercata che combina un rigore senza tempo e l’eleganza inconfondibile del marchio.

Lanvin occhiali da sole uomo estate 2022: i nuovi modelli

La silhouette navigator di questo occhiale da sole maschile JL in leggero metallo dorato è accostata a una scanalatura discreta e distintiva che corre lungo le aste sino a incontrare dei comodi terminali in acetato. L’identità del brand è richiamata in modo sobrio e iconico dal monogramma JL sul ciliare e le alette in silicone sono a loro volta personalizzate dall’inconfondibile logo Lanvin. Le lenti sono proposte nelle classiche colorazioni tinta unita Caramel, Green e Blue, ma anche in una moderna versione sfumata Petrol.

Con una silhouette rettangolare dal fascino maschile e una struttura in acetato leggero, questo modello da sole JL da uomo è indubbiamente un classico senza tempo. Le aste sono caratterizzate dall’esclusivo monogramma tridimensionale JL, posto marcatamente in rilievo sulla finitura in metallo. Le varianti Dark Havana e Caramel sono completate da lenti Blue, mentre le opzioni Black e Havana sono abbinate, rispettivamente, a lenti Green e Brown.

