Azimut Palm Beach Boat Show 2023, per la nuova edizione del salone nautico, il cantiere italiano schiererà nove modelli di yacht che hanno segnato la storia della navigazione mondiale: dal Grande Trideck, che continua la sua tournée negli Stati Uniti, all’S6 insieme alla famiglia Fly con i 60, 72 e 78, fino a Verve 42 e Verve 47 e al Grande 27M e Grande 32M.

Azimut Palm Beach Boat Show 2023: gli yacht in esposizione

Con il suo design unico caratterizzato dal layout “three decks + One” e dalla sua proposta rivoluzionaria per vivere l’esperienza di navigazione totalmente immersi nel panorama circostante, Grande Trideck è uno dei modelli Azimut più apprezzati dagli armatori statunitensi.

In un mondo che guarda sempre più alla sostenibilità e al basso impatto ambientale, Grande Trideck è la risposta del cantiere di Avigliana: questo modello fa infatti parte della famiglia dei Low Emission Yacht di Azimut, progetto al quale il cantiere sta dedicando importanti risorse così da poter offrire ai suoi armatori modelli capaci di garantire una riduzione di consumi ed emissioni tra il 20 e il 30% rispetto a imbarcazioni di pari peso e dimensioni con carena a spigolo tradizionale e linea d’asse. Fanno parte di questa importante famiglia anche Grande 32M, Fly 78 e S6.

Accanto a Grande Trideck saranno infatti ormeggiati masterpiece del calibro di Grande 32M, S6 e Fly78, il più lungo a rappresentare in Florida la famiglia Flybridge: insieme al maxiyacht saranno infatti esposti anche i Fly 60 e 72, amatissimi non soltanto per i disegni delle carene così filanti e in grado di assicurare morbidi passaggi sull’onda, ma anche per la cura nei dettagli e il layout del fly, tanto amato quanto unico nel suo stile.

A chiudere la rappresentanza di Azimut a Palm Beach Verve 42 e Verve 47, open da brivido studiati proprio per il mercato a stelle e strisce. La spinta propulsiva è pensata per gli amanti della navigazione adrenalinica: la motorizzazione fuoribordo Mercury, insieme alla carena di Michael Peters a bassissima resistenza all’acqua, fa volare i due weekender sopra i 45 e 50 nodi di velocità.

