Fila Pitti Uomo gennaio 2023: il brand torna in Fortezza da Basso per l’edizione di Pitti Immagine Uomo 103, presentando le collezioni di abbigliamento e calzature per il prossimo autunno inverno 2023 2024. Come di consueto, in questa occasione vengono svelati alcuni progetti speciali.

Per la prima volta, il brand presenta i prodotti della campagna “Hailey for Fila” con Hailey Bieber in un esclusivo stile Fila. La campagna è stata svelata durante l’autunno del 2022. Inoltre, viene presentata l’ultima collaborazione con la VR46 Rider’s Academy con i piloti Marco Bezzecchi e Luca Marini, insieme alle ultime divise da corsa a marchio Fila.

Infine, ma non meno importante, il topic stagionale è la collezione autunno inverno 2023, tutta incentrata sul gioco e sull’esplorazione, esaltante l’heritage di Fila in campo e all’aperto.

Nuovi modelli di calzature, come il “Sevaro”, sono il fulcro della collezione autunno inverno 2023 2024 “Year of the Courts” del marchio. Inoltre, al centro del tema outdoor si presenta una gamma di capispalla in pile e di stivali invernali, come quelli della linea Magic di Fila degli anni ’90.

