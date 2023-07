Canada Goose Glacier Trail: la prima sneaker del brand

Canada Goose Glacier Trail è la sneaker che combina stile e prestazioni, ultra-versatili e multi-stagionali. Attingendo al patrimonio di funzionalità e prestazioni di Canada Goose, le Glacier Trail Sneakers combinano una protezione impareggiabile, un comfort eccezionale e un design raffinato.

Disponibili in due varianti, una high-top e una low per uomo e donna, le sneaker offrono prestazioni di altissimo livello. Progettate con materiali innovativi, impermeabili e traspiranti, le calzature, dalla versatilità infinita, offrono le stesse prestazioni sia in città che sui sentieri meno battuti e si adattano senza problemi a neve, pioggia e sole.

Performance e protezione sono al centro del design innovativo di Canada Goose. Le Glacier Trail Sneakers sono dotate di un’elegante membrana impermeabile e traspirante HDry, di un involucro protettivo in pelle gommata e di una suola in gomma resistente, che consente un grip e una stabilità ottimali sui terreni più difficili, garantendo al contempo il massimo comfort nelle condizioni atmosferiche più critiche.

Il design slim e pulito, sviluppato con materiali pregiati, offre un’alternativa di lusso alla tradizionale scarpa da trail. Realizzate in pelle scamosciata e premium leather, le sneaker sono disponibili in colori neutri come il nero, il tan e il bianco, oltre che in colori stagionali come il Sundial Orange e l’Ozone Blue, che le rendono la sneaker ideale per ogni guardaroba.

Ispirato alla foglia d’acero dell’iconico logo a disco del brand, il disegno multidirezionale della suola e del tacco amplia il contatto con il terreno per garantire una maggiore aderenza e stabilità nelle discese. La fodera della soletta in microfibra traspirante al 100% offre proprietà termoregolatrici di altissima qualità per mantenere il piede asciutto e confortevole, con un sostegno e un’ammortizzazione leggeri per prestazioni di alto livello e una forma ispirata ai disegni dei cumuli di neve spazzati dal vento.

Sia il modello basso che quello alto offrono un sistema di allacciatura di sostegno a 360 gradi e un laccio elasticizzato per la copertura della caviglia, mentre l’aggiunta della cerniera sul modello alto offre il massimo comfort.

