Timberland GreenStride Solar Wave ST: la nuova collezione di sneakers

Leggere ed ispirate al trekking per ogni tipo di avventura estiva.

Giusto in tempo per l’arrivo di giornate più lunghe e di un clima più caldo, Timberland presenta modelli leggeri e colorati, adatti per uscire e godersi la natura: la collezione Timberland GreenStride Solar Wave ST, che offre uno stile innovativo e un comfort leggero, da utilizzare dalle strade della città ai sentieri estivi e viceversa.

Timberland GreenStride Solar Wave ST: la collezione

In parte scarpa, in parte sandalo, le GreenStride Solar Wave ST Shandal sono pensate per i sentieri estivi. Questo modello leggero e traspirante è aperto come un sandalo, ma abbastanza robusto per percorsi semplici come una scarpa da trekking. Un design audace con colori pop perfetti per la stagione, questi sandali da uomo combinano flessibilità e supporto grazie a un pratico sistema di allacciatura sicuro con cordini elastici e veltro e suola antiscivolo. Le suole GreenStride offrono un comfort naturale ad ogni passo.

Sfrutta al massimo la stagione estiva con le GreenStride Solar Wave ST Slip-On e le GreenStride Solar Wave ST Low. Che la propria avventura all’aperto richieda la comodità di uno slip-on o la vestibilità sicura di un modello lace-up, queste silhouette offrono un design accattivante e deciso, traspirabilità e tutta la stabilità di cui si ha bisogno per affrontare i sentieri estivi e le escursioni più semplici.

Tutti e tre i modelli GreenStride Solar Wave ST sono caratterizzati da robuste suole in gomma e scanalature flessibili sull’avampiede per una maggiore elasticità e comfort. Composte da materiali eco-responsabili, tra cui tessuto ReBOTL relizzato con almeno il 50% di plastica riciclata.

Questi sono gli ultimi modelli Timberland con le suole GreenStride, naturalmente leggere e confortevoli, composte dal 75% di materiali provenienti da fonti rinnovabili, inclusi canna da zucchero e gomma naturale, per una scelta che rispetta il pianeta.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.