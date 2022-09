Saucony Shadow 6000 Kintsugi: la nuova sneaker in limited edition

Saucony Shadow 6000 Kintsugi è la nuova sneaker Saucony x Saucony che prende ispirazione dal Kintsugi, antica forma d’arte e di restauro giapponese che consiste nel riparare ceramica utilizzando oro liquido per saldare insieme i frammenti rotti. Mediante questa tecnica le crepe restano così in evidenza, esaltate e impreziosite dall’oro. La casualità con cui la ceramica si frantuma e le irregolari decorazioni che si formano riparandola rendono ogni pezzo unico.

L’arte del Kintsugi insegna ad abbracciare difetti e imperfezioni, con l’idea che qualcosa di rotto, una volta guarito, diventerà più forte e migliore di prima. Ed è proprio ispirandosi a questa antica tradizione che nasce Shadow 6000 Kintsugi: volutamente realizzata con imperfezioni visive cucite con ricami in oro metallizzato.

Questa nuova proposta in limited edition è realizzata utilizzando una base in nabuk traforato, intersuola punteggiata, pannelli esterni in pelle scamosciata premium e una linguetta in rilievo, assicurandosi di non trascurare nessun dettaglio. Il design classico della Shadow 6000 sposa materiali dall’aspetto used esaltati da contrasti grezzi e tocchi metallici dorati, utilizzando solo materiali di altissima qualità.

La collezione Saucony x Saucony rappresenta la narrazione più creativa ed energica del brand con versioni divertenti, innovative e sempre di altissima qualità. Sono sneakers uniche nel loro genere sempre proposte con packaging dedicati, realizzate in limited edition con materiali e trattamenti premium che normalmente vengono riservati alle collab. Sono la versione Saucony di Saucony: destinata agli appassionati e ai veri fan del marchio e per questo sempre a ruba.

