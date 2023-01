Hublot Classic Fusion Original: un nuovo classico senza tempo

Hublot Classic Fusion Original: la Maison rinnova l’orologio che nel 1980 ha stravolto le convenzioni. Raffinata e sportiva al tempo stesso, questa preziosa cassa d’oro attaccata a un semplice cinturino in caucciù ha avuto l’effetto di un terremoto, impensabile all’epoca nell’alta orologeria.

Hublot Classic Fusion Original: il video

Seducendo un pubblico di intenditori alla ricerca di modelli di orologi diversi, ha segnato il punto di partenza di un’instancabile dinamica visionaria che trae forza dall’audacia. Una visione che ispira Hublot in tutti i suoi sviluppi, le sue creazioni e le partnership. Con la loro sobrietà senza tempo, i Classic Fusion Original celebrano questa giovane maturità.

A evocare l’orologio disegnato da Carlo Crocco il cinturino in caucciù, la purezza del quadrante laccato nero distratta solo dal tempo, incarnato dalle lancette sfaccettate, l’oro giallo per la versione in yellow gold e la firma della Maison. Il logo, a prima vista simile all’originale, col passare degli anni si è fatto più moderno e contemporaneo. Un passato coniugato al presente.

Oggi i Classic Fusion Original sono realizzati in oro, in titanio e in ceramica; le casse sono disponibili in versioni da 42, 38 e 33 mm. Le 6 famose viti suggellano le loro lunette come sigilli; i fondelli in zaffiro rivelano la meccanica. I dettagli emblematici di Hublot rendono attuale l’orologio originale, rendendolo senza dubbio un nuovo classico senza tempo.

