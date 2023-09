Il lancio della nuova Volkswagen Passat Variant è previsto per i primi mesi del 2024. Il suo nuovo design è essenziale e possente: tipicamente Volkswagen e al contempo inedito. L’innovativa ed efficiente gamma di propulsori consta di tre nuovi motori ibridi plug-in e mild hybrid.

Volkswagen Passat Variant: motori

La Passat Variant sarà disponibile con diversi tipi di propulsori: un motore a benzina mild hybrid (eTSI) di nuova introduzione, due nuovi motori ibridi plug-in (eHybrid) e tre turbodiesel (TDI). Tutte le motorizzazioni sono abbinate di serie a un cambio a doppia frizione DSG. L’eTSI (1.5 TSI evo2) sviluppa una potenza di 110 kW (150 CV), mentre i due nuovi modelli eHybrid erogano una potenza di sistema pari rispettivamente a 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV).

I motori ibridi plug-in sono di concezione completamente nuova. Come accennato, erogano una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). Grazie all’adozione di un turbo benzina ad alta tecnologia da 1,5 litri (1.5 TSI evo2) e di una nuova batteria da 19,7 kWh, la Volkswagen prevede che con la Passat Variant eHybrid potranno essere raggiunte autonomie elettriche di circa 100 km (in base all’equipaggiamento).

Entrambe le Passat Variant eHybrid possono quindi essere utilizzate come vetture elettriche sulla maggior parte dei tratti stradali giornalieri percorsi in media. Quando al bisogno si avvia in aggiunta l’1.5 TSI, l’autonomia con batteria carica e serbatoio da 45 litri pieno raggiunge all’incirca i 1.000 km. Ora la batteria può essere ricaricata nella wallbox domestica e presso altri punti di ricarica a corrente alternata AC a 11 anziché 3,6 kW. Un’altra novità è che entrambe le Passat Variant eHybrid potranno essere collegate anche alle colonnine di ricarica rapida a corrente continua DC e assorbire energia con una potenza di picco di 50 kW.

Il motore mild hybrid (eTSI), offerto per la prima volta nella Passat, ha una potenza di 110 kW (150 CV). Anche in questo caso si tratta del quattro cilindri da 1,5 litri (1.5 TSI evo2), che qui dispone anche di un sistema di gestione automatica dei cilindri (ACTplus). Nella versione mild hybrid, il motore a benzina è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e a uno starter a cinghia con generatore da 48 V. L’1.5 eTSI offre prestazioni di spunto particolarmente buone e un’elevata efficienza, grazie al fatto che il motore viene di volta in volta completamente disattivato dai componenti elettrici.

Volkswagen Passat Variant: design

Rispetto alla versione precedente, le superfici sono ora più scultoree, le linee più dinamiche e le dimensioni più generose. Una caratteristica peculiare è il passo maggiorato di 50 mm (2.841 mm). La lunghezza risulta inoltre aumentata di 144 mm, per complessivi 4.917 mm. La larghezza ha invece subito un lieve aumento di 20 mm, raggiungendo quota 1.852 mm. A un livello analogo a quello della versione precedente è infine rimasta l’altezza, pari a 1.506 mm (antenna inclusa).

Il frontale è tutto nuovo. Ne è un esempio il cofano anteriore: le sue linee nette e scultoree si innalzano man mano che si procede verso l’esterno dando vita a parafanghi vigorosi. Un’altra caratteristica peculiare è rappresentata dai nuovi fari a Led, composti da due moduli. In opzione, la Volkswagen propone la Passat Variant con una nuova generazione di fari a Led Matrix IQ.Light dotati dei nuovi abbaglianti ad alte prestazioni con campo luminoso notevolmente ampliato.

Analogamente al frontale e alle fiancate, anche la coda della nuova Passat è stata configurata in modo da assumere un aspetto essenziale e possente. I gruppi ottici posteriori a Led, per la prima volta in versione senza soluzione di continuità in questa gamma, accentuano la larghezza della carrozzeria e con la loro nuova firma luminosa 3D si presentano completamente trasparenti e tecnologici.

Volkswagen Passat Variant: interni

Gli interni dell’auto sono stati completamente riprogettati. Una peculiarità ben evidente di questa vettura è la funzionale zona display: ampia, di stile, ben strutturata ed evoluta. La nuova Passat Variant, infatti, è caratterizzata da un Digital Cockpit progettato ex novo e da un sistema infotainment altrettanto inedito: i due display costituiscono gli elementi centrali del sistema modulare di infotainment di quarta generazione MIB4.

Un’altra novità fondamentale dell’MIB4 è rappresentata dal display head-up della Passat Variant, che proietta le informazioni più importanti per il conducente attraverso il parabrezza nello spazio virtuale davanti alla vettura. La consolle centrale offre ora maggiore spazio per i portaoggetti grazie al fatto che il cambio marcia è affidato a un’intuitiva leva di comando sullo sterzo (a destra). Sul lato sinistro dello sterzo trova posto una nuova leva di comando multifunzionale per gli indicatori di direzione e i tergicristalli.

L’elevato comfort di viaggio è offerto anche dai sedili ergoActive Plus2 di nuova concezione con funzione di massaggio pneumatico dei punti di pressione a 10 camere. Grazie al passo maggiorato di 50 mm, che si riflette in una libertà di movimento per le gambe nel vano passeggeri conseguentemente aumentata, alla capacità del bagagliaio fino a 1.920 litri e ai sistemi comfort derivati dalla Touareg, quali i nuovi sedili con funzione di massaggio, la Passat Variant si presenta come un’auto versatile, perfetta per il lavoro e il tempo libero che si avvicina al segmento di vetture superiore.

Volkswagen Passat Variant: equipaggiamenti

La nuova Passat verrà immessa sul mercato nelle versioni di equipaggiamento Passat, Business e R-Line, tutte notevolmente arricchite rispetto al modello precedente. Già l’equipaggiamento base Passat presenta, ad esempio, i nuovi display dell’MIB4, il sistema di segnalazione Car2X, App Connect, il climatizzatore automatico, interfaccia USB-C con una potenza di ricarica di 45 W (nel vano anteriore), mancorrenti sul tetto (in nero) e numerosi sistemi di assistenza a bordo.

La versione Business per chi viaggia molto. Gli esterni di questa Passat sono riconoscibili, fra l’altro, per le eleganti cornici cromate dei cristalli laterali, i mancorrenti sul tetto anodizzati color argento e gli elementi cromati nel frontale e nella coda. Gli interni della Passat Variant Business sono invece caratterizzati, ad esempio, da rivestimenti dei sedili dedicati in ArtVelours e applicazioni ad hoc, sedili parzialmente elettrici con funzione di massaggio, porte USB-C da 45 W aggiuntive nel vano posteriore e un climatizzatore automatico a 3 zone. Altri sistemi di assistenza contribuiscono inoltre a potenziare il comfort e la sicurezza.

A un livello superiore rispetto alla linea di equipaggiamento Business, la Volkswagen ha posizionato la versione R-Line, che consente di renderla ancora più dinamica. Oltre alle caratteristiche di allestimento della versione Business, la Passat Variant R-Line impiega i sedili sportivi con poggiatesta integrati. Lo sportivo design R plasma inoltre il frontale e la coda della Passat Variant R-Line. Delle ulteriori peculiarità realizzate ad hoc fanno parte i cerchi in lega da 18 pollici .

La nuova Passat Variant viene lanciata con una gamma di sistemi di assistenza all’avanguardia ulteriormente rivisitata. Un inedito è rappresentato dall’insieme dei sistemi di assistenza al parcheggio, che comprende il Park Assist Plus2, il Park Assist Pro2 e la funzione Memory per il Park Assist Pro2, in opzione o di serie in base alla versione di equipaggiamento.

—–

