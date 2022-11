Volkswagen Maggiolone Cabrio Karmann a Milano AutoClassica 2022

Pronto per viaggiare, a Milano AutoClassica 2022 si fa ammirare un Volkswagen Maggiolone Cabrio Karmann perfettamente restaurato, almeno in apparenza, immatricolato nel 1974.

Questa vettura, con interni bianchi e rossi, che riprendono la capote, e adornata con due cappelli rossi per aumentare il senso vintage, è una delle tante cose da vedere alla fiera di Rho dal 18 al 20 novembre. Per sapere come arrivare, clicca qui.

Le caratteristiche del Volkswagen Maggiolone Cabrio Karmann

Questa edizione del Maggiolone, lanciata negli anni Settanta, è personalizzata Karmann, una carrozzeria tedesca operativa dal 1901 al 2010, che per Volkswagen ha realizzato non solo la versione cabrio del suo Beetle, ma anche la Ghia, e molto ha realizzato anche per Ford, come per esempio il telaio monoscocca della prima serie della Taunus, e le Escort Cabrio e RS.

Altri costruttori partner sono Porsche, per cui ha realizzato parti di carrozzeria delle 356 e delle 911; BMW, British Leyland e Opel.

Il Maggiolone è per il resto un’auto che non ha bisogno di presentazioni né spiegazioni. La veste data all’esemplare in prova è quella di un’elegante viaggiatrice dal sapore retrò, come dimostrano i due citati cappelli, la valigia sul portapacchi posteriore, e i fiori che adornano l’interno della vettura. Il motore è quello aggiornato della versione v enduta negli anni Settanta, ovvero il 1300 cm3 con potenza di 50 CV.

L’auto è in vendita alla fiera a un prezzo di 23.900 €.

