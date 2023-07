Le nuove CFMOTO 800NK Sport e Advanced incarnano perfettamente tutte le caratteristiche delle naked più iconiche: design e prestazioni mixati perfettamente a tecnologia e innovazione.

CFMOTO 800NK Sport e Advanced: design

A un’estetica elegante, ma allo stesso tempo aggressiva e moderna, si abbinano un serbatoio carburante da 15 litri, dalla forma muscolosa ed energica, e delle innovative protezioni radiatore, che contribuiscono in maniera armoniosa all’aspetto sportivo “nascosto” della moto.

La 800NK potrebbe sembrare minimalista, ma le linee e le forme ergonomiche la rendono incredibilmente unica, passando da una posizione più aggressiva e sportiva a una più comoda e adatta all’utilizzo di tutti i giorni. L’altezza della sella è di 795 mm, ma con una sella opzionale può salire fino a 830 mm per tutti coloro che desiderano una soluzione più sportiva e dinamica.

Il gruppo ottico Full Led, dalla forma distintiva e innovativa, è arricchito solo per 800NK Advanced, da due inserti luminosi sul manubrio che si accendono ogni volta che vengono attivati gli indicatori di direzioni corrispondenti, la segnalazione di emergenza e che cambiano colore tra 16 colorazioni diverse, che possono essere scelte dall’utente direttamente dalle impostazioni del display e che variano di colore anche in base alla modalità di guida scelta; l’illuminazione del manubrio e la modalità notturna “Follow me home” che si spengono 10 secondi dopo aver disinserito l’accensione sono ulteriori aggiunte interessanti per questo prodotto di ultima generazione.

CFMOTO 800NK Sport e Advanced: motore e prestazioni

Il motore bicilindrico in linea è il cuore pulsante della 800NK e regala numeri ai vertici della categoria. L’unità DOHC produce 70 kW (95,2 CV) a 9.250 giri/min e la coppia massima è di 79 Nm a 8.000 giri/min.

Grazie ai suoi valori di coppia e potenza 800NK può raggiungere la velocità massima di 220 km/h; il doppio albero di bilanciamento fornisce una soppressione ottimale delle vibrazioni, mentre l’albero motore con fasatura a 285° dona un caratteristico ringhio gutturale. Inoltre, l’airbox e il filtro dell’aria sotto la sella posteriore offrono una manutenzione più semplice.

Il motore è solo uno dei molteplici componenti di fascia alta della naked più potente prodotta da CFMOTO. La tecnologia ride-by-wire offre diverse erogazioni di potenza in base alla modalità di guida selezionata: Street, Rain e Sport per adattare la moto a diversi scenari di guida.

La stabilità della 800NK è garantita dalle sospensioni KYB completamente regolabili, con forcella a steli rovesciati di diamtro Ø 43 mm regolabile nel precarico e nell’idraulica all’anteriore e monoammortizzatore regolabile in precarico e idraulica al posteriore. La loro messa a punto è un equilibrio ottimale tra la sportività richiesta in curva e il comfort necessario per la guida in città. L’800NK Advanced, in aggiunta, è dotata anche di manubrio in alluminio sdoppiato, Quick shift bidirezionale e ammortizzatore di sterzo.

In termini di agilità, i cerchi in lega leggera da 17” riducono le masse non sospese della moto e calzano pneumatici sportivi Maxxis Supermaxx ST2 radiali rispettivamente da 120/70 ZR17 all’anteriore e 180/55 ZR17 al posteriore, che garantiscono le migliori prestazioni in ogni condizione.

CFMOTO 800NK monta impianto frenante J.JUAN con all’anteriore due dischi da 320 mm, con pinze radiali a 4 pistoncini, mentre al posteriore un disco singolo di diametro 260 mm, il tutto controllato da un ABS Bosch a doppio canale. Scalare le marce è ben gestibile grazie alla frizione antisaltellamento CF-SC, mentre, solo sulla versione 800NK Advanced, divertimento ed efficacia del cambio vengono ancor più esaltati grazie al sistema Quick Shift.

CFMOTO 800NK Sport e Advanced: strumentazione e dotazioni

800NK Sport è dotata di un display Digitale TFT da 5″, con connettività Bluetooth caschi e smartphone, regolazione luminosità display su 5 livelli, trip computer, orologio, promemoria di cambio marcia, segnalatore frenata di emergenza e avviso superamento di velocità preimpostata.

800NK Advanced monta, invece, una strumentazione con interfaccia multimediale MMI da 8”, primo touch screen in assoluto montato su una naked di serie e con le dimensioni maggiori di tutte quelle disponibili sul mercato; anch’essa è dotata di connettività Bluetooth caschi e smartphone e orologio, ma si arricchisce di numerose altre funzioni a partire dall’accensione tramite teleocomando keyless con raggio d’azione fino a 15 m che permette di attivare luci lampeggianti e clacson.

Per entrambe i modelli, sono di serie il sistema di navigazione e relativa App CFMOTO Ride, l’Apple CarPlay per dispositivi iOS e il Carbitlink per dispositivi Android, la T-Box, il sensore 4G che utilizza una “recinzione elettronica” per informare il pilota della posizione del veicolo; tutti gli aggiornamenti del software vengono forniti ‘Over the Air’ tramite l’app, eliminando la necessità di portare la moto in concessionaria. Di serie sono anche il sistema Ride by Wire, a frizione anti saltellamento, il Cruise Control e la predisposizione presa 12V per accessori.

Sulla versione Advanced sono presenti in più manubrio sdoppiato, quickshift bidirezionale e ammortizzatore di sterzo, accensione keyless con connessione al telefono, strumentazione MMI da 8” e indicatori luminosi al manubrio che rendono ancora più divertente un veicolo già tecnicamente perfetto.

CFMOTO 800NK Sport e Advanced: colori e prezzi

Le due versioni CFMOTO 800NK sono già disponibili presso i concessionari, 800NK Sport in colorazione Zircon Black al prezzo di listino di 7.890 € iva inclusa f.c. ora in promozione a 7.390 iva inclusa f.c.; CFMOTO 800NK Advanced, invece, in colorazione Nebula White è disponibile al prezzo di listino di 8.490 € iva inclusa f.c., ora in promozione a 7.990 € iva inclusa f.c.

