L’incredibile atterraggio di un MD-80 a pochissima distanza dai turisti

Succede a St. Marteen, un’isola olandese delle Piccole Antille a circa 240 km di distanza ad est di Porto Rico, nella sezione nord-orientale dei Caraibi, famosa per gli atterraggi spettacolari degli aerei.

L’Aeroporto Internazionale Principessa Giuliana è infatti posizionato in modo che i velivoli siano costretti ad atterrate passando a bassissima quota sopra la spiaggia di Maho Beach. I pochi metri che separano la pista dal mare sono perciò frequentati dai tanti turisti che vogliono provare l’ebrezza di vedere da vicino un aereo in atterraggio, o viceversa in decollo.

Nel video vediamo appunto un McDonnell Douglas MD-80 della Pawa Domenicana in atterraggio all’Aeroporto Principessa Giuliana. La spettacolarità di queste immagini è proprio nel rallenty che ci permette di vedere come l’aereo passi di pochissimo sopra alle persone intente a fare foto e a godersi il momento.

Uno spettacolo che però può essere pericoloso, proprio correnti d’aria provocate dai motori degli aerei. Purtroppo dobbiamo registrare il decesso di una donna che circa cinque anni fa era stata catapultata all’indietro dal getto d’aria di un aereo in decollo.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.