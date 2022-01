Marc Marquez prosegue il recupero. Tuttavia, è finalmente tornato in sella ad una moto, anche se solamente per un allenamento. Lunedì scorso si è quindi sottoposto a degli accertamenti medici diretti dal Dr Sánchez Dalmau per verificare il suo stato di salute legato alla diplopia che ancora lo condiziona. È stato riscontrato infatti un netto miglioramento nella capacità visiva dell’otto volte campione del mondo.

Considerati questi passi avanti, il pilota del Repsol Honda Team ha ricevuto l’autorizzazione per guidare una moto e per allenarsi praticando motocross, la disciplina più impegnativa nel contesto delle due ruote. Dopo tre mesi di assenza il catalano è tornato in azione sul circuito di Ponts (Lleida). Dopo diversi giri percorsi le sue sensazioni in sella alla moto sono state più che buone. Ora per Marquez il prossimo step sarà girare sull’asfalto di gara. Chissà se lo vedremo in pista nei primi Test MotoGP 2022

Marc Marquez recupero: video allenamento

Il video dell’allenamento del pilota spagnolo della Honda MotoGP.

