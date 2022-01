Calendario Test MotoGP 2022: la stagione inizierà a fine mese in Malesia

Il calendario dei test ufficiali riservati alla classe regina del Motomondiale.

Calendario Test MotoGP 2022 – La stagione è pronta a prendere il via con gli imminenti test riservati alla classe regina. Sebbene il Campionato del Mondo MotoGP 2022 prenderà il via, come di consueto, in Qatar nel weekend del 6-8 marzo, i piloti scenderanno in pista a fine mese per il primo Shakedown Test.

Dopo lo Shakedown Test tutti i piloti ufficiali scenderanno in pista a Sepang (Malesia) il 5 e 6 febbraio per il primo e vero confronto in pista con le nuove MotoGP 2022. Sarà una stagione “strana”, la prima senza Valentino Rossi, il pilota che più di tutti ha contribuito a rendere popolare il Motomondiale. Tuttavia, trovate QUI il Calendario Campionato MotoGP 2022.

Nei test vedremo in pista le nuove moto che verranno presentate nei prossimi giorni. Seguono il calendario dei test e delle presentazioni.

Calendario Test MotoGP 2022

Sono previsti due test per la MotoGP all’inizio del 2022, più lo shakedown test al Sepang International Circuit a cui parteciperanno solo i collaudatori ufficiali ed i rookie. Il secondo test si svolgerà in Indonesia. Tuttavia Il set-up si svolge nei due giorni che precedono i test MotoGP.

– Shakedown Test: 31 gennaio – 2 febbraio

– Test di Sepang: 5 – 6 febbraio

– Mandalika Test: 11 – 13 febbraio

Calendario Presentazioni MotoGP 2022

Gresini Ducati (Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio): 15 gennaio 2022

WithU Yamaha RNF MotoGP (Andrea Dovizioso e Darryn Binder): 24 gennaio 2022

Pramac Racing (Johann Zarco e Jorge Martin): 2 febbraio 2022

Monster Energy Yamaha (Fabio Quartararo e Franco Morbidelli): 2 febbraio 2022

Suzuki Ecstar (Joan Mir e Alex Rins): 2 febbraio 2022

—–

