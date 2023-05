Orari F1 oggi GP Monaco 2023 TV8 SKY NOW

Gli orari della Formula 1 oggi per vedere il GP di Monaco in chiaro su TV8 e in diretta alle 15 su SKY e NOW, domenica 28 Maggio.

Griglia di partenza GP Monaco F1 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Fernando Alonso (Aston Martin)

3. Esteban Ocon (Alpine)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Lewis Hamilton (Mercedes)

6. Charles Leclerc (Ferrari) Penalizzato di 3 posizioni per impeding

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. George Russell (Mercedes)

9. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

10. Lando Norris (McLaren)

11. Oscar Piastri (McLaren)

12. Nyck De Vries (AlphaTauri)

13. Alexander Albon (Williams)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Kevin Magnussen (Haas)

18. Nico Hulkenberg (Haas)

19. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

20. Sergio Perez (Red Bull)

Orari F1 GP Monaco su TV8 in differita

Domenica 28 maggio

Ore 16.30 Pre gara

Ore 18.00 GP Monaco

Ore 20.00 Post gara

Orari F1 TV GP Monaco su SKY e NOW

Domenica 28 maggio

Ore 7.55: F3 – sprint race

Ore 9.40: F2 – Formula Race

Ore 11.55: Porsche Super Cup – gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15.00: F1 gara

Ore 17.00: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #skymotori

Ore 19.00: Race Anatomy

Ntt Indycar Series: 500 Miglia Indianapolis

Live su Sky Sport Arena ed in Streaming su Now

Domenica 28 maggio

Ore 18.15: Studio IndyCar

Ore 18.30: gara IndyCar 500 Miglia

