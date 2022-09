SUV GPL economici: i migliori sotto i 25.000 €

I SUV GPL economici uniscono le auto più in voga del momento che piacciono per la guida rialzata e la robustezza all’alimentazione più economica del momento, il GPL che meno di tutti ha risentito dell’aumento dei prezzi del carburante.

Nonostante il rincaro riguardi anche i listini delle auto, siamo riusciti a trovare alcuni SUV GPL economici con impianto di serie che, senza sconti, hanno prezzi inferiori a 25.000 €. Vediamo quali.

Dacia Sandero Stepway – da 15.250 €

Pur condividendo nome e piattaforma con la Sandero berlina, la Stepway si può considerare più un piccolo SUV.

Si presta bene all’utilizzo urbano e non, grazie alle dimensioni compatte e al buon comportamento anche in extraurbano, e nell’ultimo aggiornamento è anche più tecnologica con il nuovo infotainment e la conpatibilità wireless a CarPlay e Android Auto. Il motore è il TCe ECO-G da 100 CV con cambio manuale a 6 marce. Il prezzo parte da 15.250 € in allestimento Essential.

Dacia Duster – da 17.300 €

Il marchio rumeno propone anche un SUV più grande, anche se di dimensioni mai esagerate. È il Dacia Duster, da poco rinnovato (qui la nostra prova) che rappresenta anche il modello più venduto dall’azienda.

La versione GPL ha il motore 1.0 TCe ECO-G con trazione anteriore da 100 CV e cambio manuale a sei marce, con prezzi che partono da 17.300 € in allestimento Essential.

Haval H2 – da 18.800 €

Tra i SUV GPL economici anche una cinese, la Haval H2 che noi avevamo conosciuto qualche anno fa e che è prodotta da un marchio dell’universo Great Wall Motors, presente in Italia da diversi anni.

È proposta con motore monofuel GPL Euro 6D 1.5 L da 144 CV con cambio manuale a 6 marce e trazione anteriore, e una dotazione di tutto rispetto che include Start & Stop, tetto panoramico, e display touch opaco da 8 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Il prezzo parte da 18.800 € in allestimento Easy, e da 20.900 € in allestimento Premium.

DR 3 S2 – 18.900 €

DR 3 è il SUV GPL economico più compatto del marchio molisano, noto per importare veicoli dalla Cina che riassembla con un’impronta personale.

Nella sua versione GPL ha un motore ACTECO 4 cilindri in linea aspirato che eroga 114 CV e cambio manuale a 5 marce. Non ci sono allestimenti, in quanto l’auto è venduta a 18.900 € full optional, inclusi cerchi in lega da 17 pollici, display infotainment da 8 pollici con smartphone replication e compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, sedili in pelle e tetto panoramico in vetro.

Kia Stonic – da 21.000 €

Per quanto impegnata nell’elettrificazione, Kia non ha dimenticato il gas e questo le permette di avere un modello tra i SUV GPL economici più interessanti sul mercato.

Parliamo della Stonic, compatta e maneggevole ma con tanto spazio a bordo. La vettura, recentemente rinnovata nel design in occasione del cambio di logo, ha un motore 1.2 DPI GPL da 82 CV con cambio manuale a 5 marce. Il prezzo parte da 21.000 € in allestimento Urban.

DR 4.0 – 21.900 €

DR 4.0 è il SUV compatto per tutta la famiglia del marchio molisano, con un design sobrio e moderno e interni tecnologici.

Ha un motore ACTECO 4 cilindri in linea aspirato da 114 CV con cambio manuale a 5 marce. Come la DR 3 è venduto full optional a un prezzo di 21.900 €.

Hyundai Bayon – da 22.050 €

Hyundai Bayon è il SUV “artistico” del marchio, il cui nome si ispira alla città francese di Bayonne.

Rappresenta il più compatto tra i modelli a ruote alte di, pur avendo tantissimo spazio a bordo. Tra le motorizzazioni c’è anche il 1.2 GPL da 82 CV con cambio manuale a 6 marce. Il prezzo parte da 22.050 € per l’allestimento XLine.

Renault Captur – da 22.900 €

Il SUV compatto di Renault condivide piattaforma e alcuni motori con la Clio, ma è più robusto e piacente grazie al design leggermente più ricercato.

La motorizzazione TCe ECO-G da 100 CV già vista per Dacia Sandero e Duster lo rende perfetto tra i SUV GPL economici, con un prezzo che parte da 22.900 € per l’allestimento Equilibre.

DR 5.0 – 23.400 €

DR 5.0 è la versione aggiornata della DR 4.0, con cui condivide gran parte del design, che qui è leggermente diverso e più rinforzato, e il motore benzina/GPL ACTECO 4 cilindri in linea aspirato da 114 CV con cambio manuale a 5 marce.

Cambiano però i cerchi, da 18 pollici, e gli interni decisamente più moderni, dove spicca in plancia il display touch da 10,25 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e in generale migliori finiture e rivestimenti. Il prezzo è di 23.400 € full optional.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!