La nuova Renault Twingo elettrica costerà meno di 20mila euro

Negli ultimi anni, Renault ha intrapreso un’imponente strategia di rievocazione nostalgica, iniziando con la rinascita della Renault 5, attesa come modello elettrico per il 2024, seguita dalla Renault 4, che seguirà lo stesso percorso. Renault Twingo è il terzo pilastro di questa iniziativa che combina tecnologia all’avanguardia con una sorta di ritorno al passato, ma con un prezzo ultra competitivo.

Si tratta di una reinterpretazione moderna delle linee della prima generazione della Twingo. Con una carrozzeria che ricorda quella delle piccole monovolume, presenta linee morbide e dettagli contemporanei come le luci a LED, che riprendono fedelmente il design della Twingo originale. Un elemento distintivo è il logo situato al centro del cofano, rimpiazzato da un innovativo piccolo monitor OLED.

In questo contesto, la nuova Twingo si posiziona come un’auto elettrica ideale per la città, coniugando efficienza energetica, design accattivante a soprattutto un prezzo di partenza di meno di 20.000 euro.

La promessa di un consumo energetico di 10 km per kWh sottolinea l’impegno della Renault per una mobilità urbana eco-compatibile. La riduzione del 75% delle emissioni di CO2 e l’innovativa funzionalità vehicle-to-grid (V2G) rappresentano ulteriori passi avanti nella strategia di sostenibilità del marchio.

Luca de Meo, alla guida di Renault Group, sottolinea l’importanza della nuova Twingo nel panorama delle auto elettriche, ispirandosi alle kei car giapponesi e proponendo una soluzione intelligente ai problemi di mobilità urbana e decarbonizzazione.

La strategia complessiva di Renault prevede un’espansione della gamma elettrica, con l’obiettivo di superare la soglia di un milione di veicoli elettrici venduti annualmente entro il 2031.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Whatsapp e quello Telegram di Quotidiano Motori.

Vi invitiamo a seguirci anche su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED