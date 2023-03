Ecco come sarà la nuova Renault 5 elettrica 2023

La Renault 5 elettrica 2023 sarà una degna erede della mitica Renault 5: richiamerà per certi versi l’antenata, e per questo farà gioire gli appassionati, ma lo farà in chiave moderna e con un motore elettrico, rispecchiando i crismi della Renaulution.

Con un nome illustre e i suoi 3,92 metri di lunghezza, sarà sicuramente una proposta interessante in un segmento B sempre più affollato. Un modello adatto alla guida cittadina, ma che promette 400 km di autonomia nel ciclo WLTP.

Il design della Renault 5 elettrica

La silhouette squadrata della Renault 5 elettrica, come già evidenziato dal concept realizzato nel 2021 dalla Casa francese che rispecchierà la futura versione di serie, ricorderà da vicino quella della Renault 5 degli anni Settanta e Ottanta, un’auto che, vale la pena ricordarlo, ha prodotto 5 milioni di esemplari, diventando un successo anche in Italia. Lo stesso discorso vale per i fari trapezoidali.

Dettagli moderni saranno i fendinebbia anteriori con le alette aerodinamiche integrate, la griglia laterale, i grandi cerchi in lega e gli specchietti retrovisori con il simbolo della bandiera francese. Il pianale è il CMF-BEV dell’alleanza Renault-Nissan, inaugurato con la Zoe.

Motore e batteria

La Renault 5 E-Tech, che arricchirà la gamma elettrica della Losanga al fianco di Megane E-Tech Electric, avrà un motore elettrico da 136 Cv, una batteria da oltre 50 kWh e una notevole autonomia di 400 km nel ciclo WLTP, anche grazie alla linea molto aerodinamica.

La Renault 5 elettrica sarà in grado di ricaricarsi alla colonnina rapida dallo 0 all’80% in circa mezzora.

La Renault 5 elettrica sportiva

L’ultima edizione del Salone di Parigi ha visto il debutto di un concept, la RS5 Turbo 3E elettrica, una showcar da 380 Cv e 700 Nm di coppia.

Una versione cattiva, come testimonia il vistoso alettone da competizione, in grado di raggiungere i 100 km orari da ferma in 3,5 secondi e di arrivare ad una velocità di punta di 200 km/h. E con tanta tecnologia all’interno, visto che questo prototipo ospita ben 10 display digitali.

—-

