Il compressore portatile per auto, moto, bici e canotto ad un prezzo da acchiappare al volo!

Approfitta adesso di questo sconto e porta a casa il compressore portatile AOKBON a 27,19 € invece dei quasi 34 € di listino grazie all’offerta su Amazon. Il prezzo di listino viene reso più vantaggioso da uno sconto con coupon del 20 %. Un’occasione da non perdere: approfittane perché dura solo poche ore. Come sempre, le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano. L’affare lo fai ora se sei in tempo!

Cosa c’è da sapere sul compressore portatile AOKBON e perché è utile.

Il compressore portatile AOKBON può gonfiare le gomme di auto e moto in qualsiasi momento e ovunque, dato che è senza cavo. Supporta una pressione massima di 150 PSI. Gli accessori sono immagazzinati nello slot che si trova nella parte posteriore del prodotto, con meno spazio occupato e più praticità.

Non solo emergenze, perché oltre ai pneumatici di biciclette, motociclette e automobili, è dotato di 3 adattatori, utilizzabili per gonfiare materassini, palloni o gonfiabili per il mare.

Il compressore portatile AOKBON è dotato di batterie al litio ricaricabili incorporate, che possono essere utilizzate anche per la ricarica d’emergenza di telefoni cellulari e di vari altri dispositivi mobili. Può anche essere utilizzato come luce LED di emergenza per fornire un’illuminazione fino a 7 ore.

Come funziona?

Il compressore è dotato di un display LCD che consente di misurare con precisione la pressione degli pneumatici. Supporta la visualizzazione di più unità di pressione, consentendo di verificare con precisione lo stato di pressione delle gomme. Basta collegare il tubo dell’aria del compressore alla valvola e la pressione sarà rilevata automaticamente. Sono disponibili quattro unità di pressione tra cui scegliere: PSI, BAR, KPA e kg/cm².

Comodissima la funzione della pressione che possiamo impostare: quando infatti la pressione raggiunge il valore che abbiamo inserito, la pompa si ferma. In questo modo avremo una pressione perfetta senza sprecare energia.

Dati tecnici

Potenza: 80 W

Tensione di alimentazione: 12,6 V

Unità di visualizzazione: KPA, BAR, PSI, KG per cm².

Diametro del cilindro: 16 mm

Capacità della batteria: 1500 mA

Tempo di ricarica: 5-6 ore

Flusso aria: 15 L min

Rumore a un metro: meno di 80 decibel

Pressione massima di regolazione: 150 PSI

Dimensioni dell’imballaggio: 30 * 8 * 8cm

Peso della confezione: 619 g

Il compressore portatile per auto, moto, bici e canotto è disponibile all’acquisto in offerta su Amazon a soli 27,19 €. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei abbonato Prime.

