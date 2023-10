Yamaha Motoroid 2, il concept elettrico che sta in piedi anche senza cavalletto

Yamaha ha presentato la sua seconda versione del futuristico concept Motoroid, chiamato Yamaha Motoroid 2, e continua a sfidare le convenzioni con un design decisamente originale.

La parte anteriore sembra essere più tradizionale, ma attenzione perchè il manubrio è fisso, senza una connessione meccanica per girare la ruota anteriore. Questa moto elettrica è poi dotata di una ruota posteriore con mozzo e un braccio oscillante che può inclinarsi indipendentemente dal resto della moto. Un contenitore per la batteria sotto la struttura centrale può anch’esso inclinarsi per modificare il bilanciamento del peso, grazie a un sistema chiamato Active Mass Center Control System (AMCES).

La Motoroid 2 di Yamaha è una moto dotata di avanzate capacità di riconoscimento e interazione con il pilota. E’ in grado di riconoscere il suo proprietario, sollevare il cavalletto e muoversi in modo autonomo accanto al pilota.

Il sistema AMCES gestisce l’autobilanciamento della moto, assicurando che rimanga in posizione verticale anche senza il cavalletto. Inoltre, il sistema di intelligenza artificiale della moto è in grado di riconoscere non solo il pilota, ma anche di interagire con lui, riconoscendo i suoi movimenti e gesti.

Il design esterno presenta un’estetica futuristica con una carrozzeria traslucida bianca illuminata di blu, che può sollevarsi per inclinare il sedile all’indietro verso la ruota posteriore. Yamaha afferma che la Motoroid 2 offre una sensazione di vitalità quando qualcuno ci è sopra e ha “una presenza più simile a un compagno per la vita”.

Non sembra che questo concept sia destinato alla produzione, ma va dato atto a Yamaha di aver creato una versione funzionante di questa moto a guida autonoma con intelligenza artificiale, dimostrando ancora una volta la sua innovazione e creatività nel campo delle motociclette. La Yamaha Motoroid 2 sarà in mostra questo mese al Japan Mobility Show 2023.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED