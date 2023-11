Yamaha Ténéré 700 Explore 2024 è la moto per i piloti Adventure le cui priorità sono comfort, funzionalità e accessibilità. L’altezza della sella di 860 mm, l’ampio parabrezza, il cambio rapido della Ténéré 700 Explore rendono più facile per chiunque scoprire cosa si nasconde oltre il prossimo orizzonte. L’accento è posto sul comfort per le lunghe distanze e sulla capacità di trasporto dei bagagli.

Yamaha Ténéré 700 Explore 2024: le nuove caratteristiche

Nuove grafiche specifiche per il modello

Nuovi cerchi a raggi in alluminio anodizzato

Forcella KYB da 43 mm con escursione della ruota di 190 mm (20 mm in meno rispetto alla Ténéré 700)

Mono posteriore regolabile da remoto, escursione della ruota di 180 mm (20 mm in meno rispetto alla Ténéré 700)

Altezza sella di 860 mm per salire più agevolmente e avere un maggiore controllo (15 mm in meno rispetto alla Ténéré 700)

Ampio parabrezza per un livello di protezione dal vento elevato

Telaietto borse laterali di serie

Possibilità di scegliere le borse laterali originali Yamaha rigide o quelle morbide

Cambio rapido per una guida fluida

Yamaha ha sviluppato una vasta gamma di pacchetti e singoli accessori originali che consentono al proprietario di una Ténéré 700 Explore di personalizzare facilmente la propria moto. Sviluppata per completare la gamma Adventure di moto, anche la linea di capi d’abbigliamento Yamaha che comprende giacche e pantaloni dal tessuto multi-stagione. Inoltre, la linea di abbigliamento Adventure ore una selezione di felpe con cappuccio e T-shirt per i veri amanti della Ténéré.

Yamaha Ténéré 700 Explore sarà disponibile da gennaio 2024 al prezzo di listino 11.799 euro f.c.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED