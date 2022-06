Scorpion Exo-230 alla conquista della città!

Un Jet dal design elegante, il nuovissimo Scorpion Exo-230 ha davvero tutto ciò che si può desiderare da questa tipologia di casco a partire dalla calotta realizzata in componenti policarbonati avanzati di ultima generazione e da una visiera particolarmente lunga capace di proteggere in maniera efficace da tutte le turbolenze d’aria.

Scorpion Exo-230: caratteristiche

Leggero e ventilato, è particolarmente comodo da indossare grazie al nuovissimo tessuto di rivestimento interno antibatterico KwikWick-C capace di mantenere sia la testa che il viso asciutti e freschi in tutte le condizioni climatiche. Scorpion Exo-230 è dotato della visiera interna retrattile Speedview con trattamento antiappannante su entrambi i lati. I cuscinetti interni KwikFit, inoltre, consentono di mettere e togliere agilmente i modelli di occhiali più usati mentre i cuscini interni, sfoderabili e lavabili, sono in schiuma a tripla densità per un maggior comfort, una maggiore durata e una maggiore sicurezza.

Le prese d’aria sono presenti nella parte superiore del casco con estrattori posteriori. Per garantire il massimo della vestibilità e del comfort, Exo 230 viene prodotto in 3 diverse misure di calotta: la prima per le taglie XS-S, la seconda per le taglie M-L mentre la terza per le taglie XL-XXL. Dotato di cinturino micrometrico a sgancio rapido e di un alloggiamento per gli auricolari, ha una garanzia della durata di 5 anni.

EXO-230 è omologato ECE R22-06, ha la predisposizione per il sistema Pinlock MaxVision ed è la scelta migliore per viaggiare tutti i giorni con stile, spensieratezza e tutta la protezione Scorpion.

Offerte Caschi su Amazon

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.