Belfast Evo Carbon: il casco in fibra high tech dal gusto vintage

Belfast Evo Carbon by Scorpion Sports è il casco che ha un carattere ancora più forte, uno stile classico e insieme dirompente, un livello di comfort altissimo per un peso inferiore a 1 kg. Scorpion Belfast si veste con il più nobile e leggero dei materiali: il carbonio.

Belfast Evo Carbon: caratteristiche

Belfast Evo Carbon rivendica con classe e distinzione la sua natura ribelle: il visierino solare a scomparsa, l’effetto cuoio vintage, il rivestimento cucito a mano, questo nuovo casco Scorpion Sports incarna sia lo spirito del café racer, sia quello tipicamente custum.

La “S” stilizzata frontale di “Scorpion” scompare per lasciare spazio ad un prodotto unico e senza tempo. Un jet dal gusto retrò con un look ineguagliabile per un piacere davvero assoluto.

