Fresca di nuova omologazione ECE 22R06, arriva la nuova linea del versatile casco jet Kappa KV37. A farne parte due versioni estetiche: Evo Basic e Evo Style. La completa dotazione tecnica vede la presenza di visiera lunga, visierino parasole e un’efficace presa d’aria superiore. Se Evo Basic punta sulla pulizia e la “tinta unita”, sempre elegante e facilmente abbinabile all’abbigliamento di tutti i giorni, Evo Style gioca con colori brillanti e combinazioni audaci.

Casco jet Kappa KV37: la nuova linea Evo Style

Fresca e di tendenza, la nuova linea Evo Style strizza l’occhio a quell’estetica divertente e pop che si trova a proprio agio in contesti metropolitani. È declinata in 5 varianti colore, tra le quali si possono notare tinte fluo ad alta visibilità ed altre più neutre, accostamento di colorazioni con finitura lucida, matt o metallizzata e anche una versione bianca e fucsia dedicata alle centaure più attente allo stile. Punto in comune le grafiche geometriche su tutta la calotta delineate da spessi profili neri, che ricordano vagamente la “doodle art”.

Accattivante non soltanto nell’aspetto ma anche dal punto di vista tecnico, il casco jet Kappa KV37 è il risultato di un equilibrato mix di elementi. La calotta in materiale termoplastico, piuttosto leggera, avvolge la testa seguendo in modo ergonomico le sue linee e rende questo modello confortevole per gli spostamenti quotidiani o per un utilizzo prolungato.

A proteggere volto e occhi ci pensano una visiera antigraffio particolarmente lunga e dunque apprezzabile nell’uso invernale, un visierino interno parasole con comando ben integrato nel design ma facilmente fruibile. L’ampia presa d’aria centrale, che si aggiunge al naturale ricircolo tipico di un casco aperto, contribuisce nella bella stagione alla ventilazione superiore della testa. Gli interni, realizzati in materiale anallergico, sono totalmente estraibili e lavabili mentre il sistema di chiusura offre un pratico cinturino con regolazione micrometrica.

Il jet KV37 è disponibile in una gamma taglie unisex che va dalla 54 alla 61.

