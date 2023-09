Polestar Synergy, la spettacolare concept e la partnership con Hot Wheels al Salone di Monaco

Al Salone di Monaco, l’ex scuderia di Volvo porta la Polestar Synergy, spettacolare supercar one off elettrica vincitrice dell’ultimo Polestar Design Concept in scala 1:1.

Questa è anche l’occasione per annunciare la nuova partnership con Hot Wheels, che inizierà con il marchio di Mattel che fornirà l’ispirazione per il prossimo contest di Polestar e si espanderà con i veicoli del marchio svedese immortalati come Hot Wheels e Matchbox da collezione in futuro. Non è da escludere, poi, un’eventuale presenza di Polestar nel futuro film su Hot Wheels, vista la visibilità ottenuta da General Motors in quello di Barbie.

Polestar Synergy combina 3 progetti vincenti

Il nome è parlante, perché la Polestar Synergy combina tre progetti vincenti che hanno ricevuto più apprezzamenti tra gli oltre 600 iscritti al Polestar Design Contest, i quali hanno risposto alla richiesta di progettare un veicolo tipicamente Polestar incentrato sull’esperienza delle prestazioni, fornendo una storia tecnica avanzata affinché la sua essenza prestazionale potesse essere anche sostenibile.

Il risultato è stupendo, tanto sa sembrare quasi un veicolo pronto per le più prestigiose competizioni, sempre con il design puro, moderno e minimalista che contraddistingue le vetture.

Tutto è naturalmente votato all’aerodinamica, e così la carrozzeria è un monoscocca levigato con numerose prese d’aria e condotti per ottimizzare il flusso aerodinamico.

Il design dei fari è il Mjöllnir evoluto che a partire dalla Precept contraddistingue tutte le vetture nuove del marchio (3, 4, 5 e 6), ma portato all’estremo, con la parte superiore che si allunga superando tutto il passaruota e arrivando a metà della vettura.

Il posteriore è regolare e squadrato: il gruppo ottico è una linea sottile al centro del gruppo che include spoiler e diffusore posteriore, mentre i cerchi pur essendo anch’essi pensati per l’aerodinamica, hanno trama tridimensionale e design bicromatico.

Impossibile poi non citare l’abitacolo di questa monoposto, con il vetro parabrezza che si apre completamente verso l’alto per fare uscire il pilota.

L’auto, che ha richiesto oltre 6 mesi di lavoro, è frutto delle sinergie di Devashish Deshmukh e Swapnil Desai, entrambi residenti a Parigi, in Francia.

Deshmukh si è concentrato su volumi scavati che si ispirano allo squalo martello, mentre Desai ha focalizzato l’attenzione sulla durata emotiva con tecnica aggiornabile e materiali che non deperiscono, ma invecchiano lentamente nel tempo.

Il design interno, invece, è opera di Yingxiang Li, designer cinese, che ha creato una posizione di guida orientata alle prestazioni.

L?auto è alta appena 1,07 metri e lunga 4,56 e dimostra come le supercar elettriche possano essere emozionanti come quelle endotermiche. Dopo la sua permanenza al Salone di Monaco, la Polestar Synergy sarà parte dell’Hot Wheels Legends Tour a El Segundo, in California, che partirà il 7 ottobre 2023, prima di essere esposta in diversi sedi Polestar di tutti gli Stati Uniti.

