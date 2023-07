La Chevrolet Blazer EV del film di Barbie non è niente male!

Anche Barbie guida elettrico. Anzi, nella pellicola di Warner Bros. e Mattel appena uscita al cinema è il personaggio di America Ferrera, tra le poche umane presenti, a guidare una Chevrolet Blazer EV, SUV elettrico del marchio americano presentato nel 2022 e disponibile in patria proprio da luglio di quest’anno.

General Motors è del resto uno dei partner principali della pellicola, e sono i suoi veicoli a dare vita a uno spettacolare inseguimento per le strade di Los Angeles, con gli uomini della Mattel a bordo di nerissimi e mastodontici Chevrolet Tahoe che inseguono Barbie in fuga. Un modo carino per sponsorizzare l’uscita del nuovo veicolo che in America ha un costo di 44.995 $ e un’autonomia di 515 km.

Fast & Furious, ma in rosa

Nessuna delle auto reali del film è rosa: lo sono solo quelle giocattolo di Barbieland, tra cui la Corvette cabrio vintage che si vede a inizio film (e che si può guidare in Forza Horizon 5) e poi un Hummer EV “rubato” a Ken e brandizzato in rosa. Quelle reali perdono i colori pastello del mondo dei giocattoli, e si dividono nel blu acceso della Blazer e nel nero profondo dei SUV di rappresentanza dei dirigenti Mattel.

Tutto il film del resto è un continuo omaggio-parodia a pellicole famose in puro stile camp, e l’inseguimento tra i dirigenti e la Barbie “salvata” da America Ferrera, unica dipendente donna della major americana, è un chiaro rimando a Fast & Furious, anche se con toni paradossalmente più realistici. Qui, la Chevrolet Blazer EV mette in mostra lo scatto tipico dell’elettrico che, unito a un peso più contenuto rispetto ai giganteschi Tahoe, le permette di seminarli facilmente, e di sfruttare poi l’assenza di rumore per nascondersi e seminare gli inseguitori, già di loro non troppo svegli.

Il film di Barbie, uscito nelle sale italiane il 20 luglio, vede un cast d’eccezione: Margot Robbie nei panni di “Barbie stereotipo”, Ryan Gosling in quelli di Ken, America Ferrera, Will Farrell a rappresentare Mattel e diversi cameo della cantante inglese Dua Lipa come Barbie sirena.

Uscito da una settimana, solo in Italia ha incassato 7,7 milioni di euro in 4 giorni, ponendosi in piena estate come il miglior esordio dell’anno.

La Chevrolet Blazer EV

Presentato a luglio 2022, Chevrolet Blazer EV è il primo modello della nuova generazione di elettriche del marchio Chevrolet, primo a sorgere sulla piattaforma Ultium già vista su Cadillac Lyriq.

Si distingue per un design molto moderno e piacevole, con fari anteriori LED a tutta larghezza che integrano anche il logo, e posteriori a T rovesciata. Grazie a cerchi grandi e doppia colorazione, si distingue per un design muscoloso e lanciato.

Nella versione top di gamma sviluppa ben 544 CV di potenza e 877 N/m di coppia per uno 0-100 in 4 secondi, e l’autonomia garantita è di 515 km su ciclo di omologazione americano. Hai capito Barbie!

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.