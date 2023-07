L.G.R x Cupra: dopo il successo della prima collezione, il brand italiano di occhiali L.G.R collabora ancora una volta con Cupra. Questa nuova collaborazione combina le prospettive di design uniche che contraddistinguono entrambi i brand, dando così vita a tre occhiali da sole che si distinguono per il loro stile contemporaneo, l’avanguardia e l’audacia.

Tre sono i nuovi modelli della collezione L.G.R x Cupra: Tribe, Reunion Metal Explorer e Nomad II, tutti progettati e realizzati interamente in Italia. L.G.R costruisce a mano ogni montatura con materiali di alta qualità per realizzare un prodotto autentico e raffinato.

L.G.R x Cupra: la capsule collection di occhiali da sole

Gli occhiali Tribe sono ideali per qualsiasi occasione. Dotati di un’estetica sofisticata e audace, grazie al design stile aviatore e al doppio ponte realizzato in metallo leggero, sono un connubio perfetto di stile e comfort.

Una versione moderna degli iconici occhiali aviatore Reunion di L.G.R. Grazie alla fusione di metallo leggero e acetato di cellulosa, offrono un perfetto equilibrio tra stile e utilità.

Con la sua montatura esagonale in metallo, le aste sottili, il ponte in metallo e il frontale in acetato lucidato a mano, il modello Nomad II rappresenta un’evoluzione audace e contemporanea dell’iconico design aviatore. L’occhiale rappresenta la reinterpretazione di un classico, permettendo a chi lo indossa di non passare inosservato.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.