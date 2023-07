Tenways Ago T è la nuova e-bike, un connubio di eleganza e praticità, che assembla i migliori componenti per offrire un’esperienza di pedalata ancora più fluida ed emozionante. Estremamente versatile, potente e robusta grazie alla forcella anteriore ammortizzata, questa e-bike si dimostra altamente performante in ogni contesto, dalle strade cittadine agli sterrati campestri. Sia i ciclisti urbani che gli appassionati di pedalate fuori porta troveranno in Ago T la soluzione a ogni esigenza di guida per prestazioni sempre eccellenti.

Tenways Ago T: caratteristiche

Ago T vanta un telaio dal design elegante, con linee geometriche, cavi intelligentemente nascosti, luci anteriori e posteriori integrate a norma STVZO e un robusto portapacchi posteriore adatto al trasporto di carichi pesanti. La trasmissione a cinghia in carbonio Gates esalta ulteriormente la nitidezza del design e contribuisce a garantire la sensazione di pedalata fluida, offrendo prestazioni ottimali con la minima manutenzione e senza i disagi che possono comportare le catene tradizionali, quali rumore e sporcizia.

La ruota posteriore presenta il cambio automatico Enviolo IGH che consente una transizione continua con un movimento fluido e senza intoppi tra le marce. Quasi silenzioso e con un inserimento accurato e sapiente, è parte integrante dello stile ricercato dell’e-bike.

Tenways Ago T è alimentata da un motore centrale Bafang molto efficace che eroga fino a 80 Nm di coppia massima, sostanzialmente più potente rispetto ai motori della maggior parte delle e-bike per uso urbano. Novità e stile anche sul fronte colore, con l’elegante Jungle Green concepito in esclusiva per Ago T: la tecnica di verniciatura è la stessa utilizzata nel settore automobilistico, per garantirne una maggior robustezza e resistenza.

Componenti di alta qualità, tra cui batteria portatile da 504 Wh con una autonomia fino a 100 km, freni a disco idraulici, sella Selle Royal, una forcella con blocco e pneumatici CST, ne completano il quadro. Ago T è venduta al prezzo di 2.699 euro.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.