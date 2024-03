Esplora i confini dell’avventura con l’e-Grandurance di Bergamont, la bici elettrica che unisce design, tecnologia e versatilità.

Pronti a scoprire l’innovativa e-Grandurance di Bergamont? Preparati a vivere un’avventura senza precedenti con l’ultima novità di casa Bergamont: l’e-Grandurance, bicicletta elettrica gravel progettata per accompagnarti fedelmente in ogni tuo spostamento. Questa bicicletta elettrica incorpora l’essenza della linea Grandurance di Bergamont, assicurando un’esperienza di pedalata eccezionale, sia che tu stia percorrendo strade lisce che avventurandoti fuori dai sentieri battuti.

La e-Grandurance, con la sua geometria all-road testata, è pronta a prendere di petto qualsiasi sfida, offrendo un’esperienza di guida flessibile e affidabile in tutte le condizioni. Il suo design non è da meno, garantendo di farsi notare per eleganza e stile in ogni circostanza.

Unità di Trasmissione TQ-HPR50

Il cuore pulsante di questa bicicletta e-gravel è l’innovativa Unità di Trasmissione TQ-HPR50, che fornisce una spinta supplementare ed efficace. Questa unità, notevolmente compatta, leggera e sorprendentemente silenziosa, ti consente di vivere al meglio ogni momento trascorso in sella, ampliando l’orizzonte delle tue avventure. L’unità pesa solo 1850 g ed eroga una coppia di 50 Nm. per una potenza massima di 300 Watt.

La batteria da 360 Wh si ricarica in 2-3 ore. Bergamont dichiara disponibile anche la batteria supplementare da 160 Wh.

Listino Prezzi Bergamont e-Grandurance

Infine il listino prezzi con i modelli già disponibili:

e-Grandurance RD Expert: 5.999 euro

e-Grandurance RD 8: 4.999 euro

e-Grandurance Elite: 5.799 euro

e-Grandurance 7: 4.699 euro

Per maggiori informazioni sul nuovo modello di bicicletta elettrica gravel consultate il sito del produttore: https://www.bergamont.com/it/it/e-grandurance

Copyright Image: Sinergon LTD